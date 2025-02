Hautes-Pyrénées - Cerrone en concert au Pic du Midi

Pour la première fois, le Pic du Midi organise un concert en dehors de la période estivale. Le légendaire et producteur Cerrone sera au Pic du Midi le samedi 5 avril où il enflammera les sommets pour un concert inédit à 2 877 mètres.

Véritable icône de la musique disco et électro, Cerrone a marqué des générations avec ses tubes planétaires et ses performances grandioses. Il prévoit au Pic du Midi d’offrir aux 450 spectateurs privilégiés une expérience musicale hors du commun, sous les étoiles, entourée des sommets pyrénéens.

Pionnier du disco et de l’électro, Cerrone est l’un des artistes les plus influents de sa génération. Avec des tubes mythiques comme "Supernature" ou "Love in C Minor", il a vendu plus de 30 millions d’albums à travers le monde et marqué l’histoire de la musique. Récompensé par de nombreux prix, il est célèbre pour ses performances live captivantes.

Pour cet événement exceptionnel, les spectateurs pourront monter à partir de 15h40 (réservation obligatoire) et découvrir ou redécouvrir le site (terrasse, Espace Expériences, Ponton dans le ciel…). Le concert démarrera à 18h pour un retour à La Mongie à partir de 20h30. Boissons et restauration rapide seront proposées au sommet. A noter que si les conditions climatiques ne permettaient la tenue du concert, ce dernier serait reporté.

Plus d’informations : www.picdumidi.comhttp://www.picdumidi.com