BASSIN DE THAU - Mission UFC : Escape Game sur la protection des données personnelles

Mission UFC : Escape Game sur la protection des données personnelles

L’UFC Que Choisir a conçu un jeu nomade éducatif sous forme d’escape game afin de sensibiliser le public (à partir de 12 ans et jusqu’aux seniors) à l’importance de garder la main sur ses données personnelles.

Alors que la protection des données personnelles sur Internet est une préoccupation majeure des consommateurs et que les dérives et incidents continuent de croître, l’UFC Que Choisir lance ce « serious game » (jeu sérieux) pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux bons réflexes à avoir en matière de protection des données personnelles. Le jeu peut être organisé de manière intergénérationnelle (associations de retraités/maisons de retraites/collèges/ lycées/mediathèques, MJC….)

Ses atouts :

- Une expérience immersive et ludique

- Une approche innovante

- Des conseils concrets pour déjouer les pièges et arnaques sur Internet

- L’animation par nos bénévoles à travers toute la France

La mécanique du jeu qui respecte tous les codes du genre est simple : elle consiste à prendre des décisions en faisant à chaque fois le meilleur choix parmi ceux qui sont proposés au fil de la narration.

La mise place tourne autour de quatre domaines clés :

Les réseaux sociaux et le partage public d’informations personnelles .

La fraude bancaire.

Le droit à l’oubli, les traces « cookies ».

La gestion des mots de passe.

Deux équipes de 5 à 6 personnes s’affrontent pendant une à deux heures.

Mais attention si certains choix n’empêchent pas les joueurs de progresser dans l’histoire, d’autres ne pardonneront pas et conduiront à un game over !

Heureusement, des pastilles pédagogiques sont proposées aux moments cruciaux du jeu…

Cette animation vous intéresse, notre association locale UFC Que Choisir Sète Bassin de Thau se tient à votre disposition pendant tout le deuxième trimestre pour déployer le jeu.

N’hésitez pas à nous contacter :

par mail : contact@sete.ufcquechoisir.fr

par téléphone : 04 30 41 53 30