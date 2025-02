CASTELNAU LE LEZ - Le préfet de l'Hérault salue en Castelnau « une ville en mouvement, pleine de projets »

Le préfet de l’Hérault François-Xavier LAUCH a passé l’après-midi du mardi 11 février 2025 à Castelnau-le-Lez, en compagnie du Maire Frédéric LAFFORGUE. Ils ont tout d’abord visité l’entreprise castelnauvienne innovante Synox, avant de rejoindre l’Hôtel de Ville, qui vient d’être rénové. Puis le préfet et le Maire ont évoqué ensemble le sujet du narcotrafic.

Une ville qui favorise l’implantation d’entreprises, donc l’emploi

Grâce aux efforts de l’équipe municipale pour créer des équipements publics nombreux et de qualité (écoles, crèches, terrains de sport…), Castelnau est une ville très attractive pour les entreprises comme Synox, qui s’y implantent en nombre, et leurs salariés, qui en apprécient le charme et les commodités. C’est ainsi que Castelnau-le-Lez est devenue la 4e ville d’Occitanie en termes de créations d’emplois.

Le Préfet LAUCH a évoqué sa vision de Castelnau : « C’est une ville en mouvement, dynamique, avec du développement économique, des transports, beaucoup de projets. Cela donne envie d’accompagner les élus. Car ma place en tant que Préfet est de soutenir et mettre en exergue les réussites économiques des territoires. Les entreprises sont créatrices de richesses. On doit faciliter leur installation et leur développement. C’est ce que fait le Maire de Castelnau ».

L’accueil du public amélioré par des travaux de rénovation de la mairie

« La qualité du service public castelnauvien ajoute au bien-vivre des habitants », s’est félicité le Maire, alors qu’il faisait visiter au Préfet l’accueil rénové de l’Hôtel de Ville. L’accueil a été repensé par les architectes Thomas Landemaine et Mathilde Floureux, du cabinet Thomas Landemaine. Les travaux, qui ont duré plusieurs mois, ont porté sur l’ergonomie, et le confort thermique et acoustique. La verrière, véritable puits de lumière, a été refaite à neuf.

« Parmi les enjeux qui se présentent à la collectivité figure l’innovation. Nous devons intégrer l’évolution, l’intelligence artificielle pour accentuer la qualité et l’agilité du service public », a estimé Frédéric LAFFORGUE.

Lutte contre le narcotrafic

Puis, le Maire a remercié le Préfet d’avoir pris le temps de rencontrer les agents de l’Hôtel de Ville. Il l’a également remercié pour les actions qu’il mène en matière de narcotrafic, ajoutant qu’il est important pour un Maire de se sentir soutenu par le Préfet. Frédéric LAFFORGUE a salué le travail mené en commun autour des fermetures à 22h des épiceries de nuit, et évoqué une évolution future de la réglementation de l’espace public.

Le Maire a exprimé sa gratitude envers le Préfet pour sa pugnacité et son accompagnement des élus en matière de trafic de stupéfiants, rappelant qu’il s’agit d’une question de santé publique.

Ce à quoi François-Xavier LAUCH a répondu en mettant l’accent à la fois sur les retraits de permis réalisés autour des points de deal et sur la responsabilisation des consommateurs, « qui ont du sang sur les mains, comme l’a dit le ministre de l’Intérieur ».

Le Préfet de l’Hérault a conclu en saluant l’action des policiers municipaux et agents de surveillance de la voie publique.