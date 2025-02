Gard - La Camargue débarque à Paris !

Du 22 février au 2 mars, la Communauté de communes Terre de Camargue part à la conquête de Paris à l’occasion du Salon International de l’Agriculture, aux côtés de l’Association des Eleveurs de Chevaux de Race Camargue et de producteurs locaux. Point d’orgue, une soirée dédiée à la Camargue sur le Rosa Bonheur-sur-Seine le 26 février !



C’est tout l’esprit de la Camargue qui soufflera sur Paris durant ces 9 jours : son terroir, sa culture, ses traditions, son patrimoine, son sens de la fête, son authenticité… rien ne manquera. Eleveurs de chevaux, vignerons, sauniers, producteurs, cuisiniers, tous ensemble, vont partager, donner à voir, faire déguster, faire rêver. En participant au Salon de l’agriculture, Terre de Camargue souhaite valoriser son territoire - Aigues-Mortes, Le Grau du Roi, St-Laurent d’Aigouze - dans son ensemble.

Le cheval, un emblème

Attachée à soutenir l’élevage du cheval Camargue, emblématique de son territoire, la Communauté de communes partage son stand avec les éleveurs de chevaux de race Camargue, hall 6 des équidés. Quatre chevaux monteront à Paris dont le champion de race 2024 en titre Baron des Prairies. Le salon est l’occasion de faire connaître auprès du grand public et des professionnels les aptitudes très polyvalentes de ce cheval, véritable compagnon des gardians, mais aussi de promouvoir les manades, les pensions, les promenades et les circuits découverte de la Camargue à cheval.

Entre terre et mer, les produits du terroir à l’honneur

Sur le salon, Terre de Camargue s’entoure également de producteurs locaux pour faire découvrir aux visiteurs la richesse d’un terroir entre terre et mer au travers de dégustations organisées chaque jour : les vins AOP Sable de Camargue (16 médailles d’or et d’argent au Concours Général Agricole en 2024), le saucisson et le chorizo AOP taureau de Camargue du Syndicat AOP Taureau de Camargue, les rillettes et terrines AOP taureau de Camargue, la brandade et la tapenade, labellisées « Gard Gourmand », de la Maison Creiche au Grau du Roi, les cannelés camarguais de la maison Calamel à Aigues-Mortes, la fougasse d’Aigues-Mortes de la Maison Chaze, les sels et fleurs de sel des Salins du Midi…

Destination Terre de Camargue



Enfin, tout au long du salon, les offices de tourisme de Terre de Camargue, d’Aigues-Mortes et du Grau du Roi se relaieront pour accueillir et conseiller les visiteurs : distribution du magazine destination « Terre de Camargue », astuces et bons plans pour profiter toute l’année d’une région aux mille et une facettes, labellisée Grand Site de France ! Avec quelques 600 000 visiteurs, Paris sera une formidable vitrine pour la Camargue gardoise !

Quatre chevaux Camargue pour représenter la race

Baron des Prairies appartenant à la Manade des Prairies à Moulès (13) Champion de race 2024 - Cavalière : Caroline MAUREAU (éleveuse et propriétaire),

Djipp des Prévôts appartenant à la Manade Colombet aux Paluds de Noves (13) Etalon agréé - Cavalier : Benoit COLOMBET,

Fanny appartenant à Margaux Ferrus à St-Laurent d’Aigouze (30) - Cavalière : Margaux FERRUS,

Kanaque II de Laute appartenant à la Manade Vinuesa au Cailar (30). Etalon agréé Va concourir au Trophée National des Chevaux et Poney de Races Reconnues (TNCP) 2025 - Cavalière : Anna VINUESA.

Un terroir entre terre et mer

A déguster sur le stand Camargue :

Les vins AOP Sable de Camargue, gris et gris de gris : robe claire, élégance en bouche et fraîcheur sans pareille, ces vins cultivés dans le sable sont l’emblème d’un terroir avec Aigues-Mortes pour Capitale. Ce vignoble, qui s’étend sur 3000 ha et réunit 89 vignerons-producteurs, rayonne dans le monde entier. 16 médailles d’or et d’argent au CGA en 2024,

Le saucisson et le chorizo AOP taureau de Camargue : l’AOP garantit des taureaux élevés en semi-liberté au sein des milieux naturels dont ils contribuent au maintien et à la richesse de la biodiversité. Une viande goûteuse, tendre et peu grasse,

La tapenade, la sauce rouille et la brandade (labellisée Gard Gourmand) des maisons Creiche au Grau du Roi. La « brandada de bacalhau » (remuée de morue en Occitan) est née des échanges entre pêcheurs de morue et sauniers?

Le cannelé camarguais de la maison Calamel à Aigues-Mortes : il se distingue de son cousin bordelais par son parfum à la fleur d’oranger, un goût subtil qui évoque celui de la fougasse d’Aigues-Mortes. Il se caractérise par 10 cannelures rectangulaires qui symbolisent les 10 tours des remparts d’Aigues-Mortes,

La fougasse d’Aigues-Mortes de la maison Chaze : Cette brioche moelleuse à la fleur d’oranger et saupoudrée de sucre est une institution ! À l’origine, la fougasse d’Aigues-Mortes était fabriquée avec les ingrédients que les clients apportaient à leur boulanger et faisait partie des treize desserts de la tradition provençale servi à Noël,

Les sels et fleurs de sel des Salins du Midi : produit de la mer, du soleil et du mistral, le sel d’Aigues-Mortes est récolté selon un savoir-faire ancestral. La fleur de sel, très délicate, est cueillie à la main par les sauniers et met subtilement en valeur la saveur des mets qu’elle accompagne.

Rendez-vous du 22 février au 2 mars à Paris Porte de Versailles : stand Camargue sur le hall 6 des équidés.