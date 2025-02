BASSIN DE THAU - Empoisonnements en série dans le bassin de Thau : la colère monte face à un fléau criminel

Empoisonnements en série dans le bassin de Thau : la colère monte face à un fléau criminel

Depuis novembre 2024, une vague inquiétante d’empoisonnements d’animaux secoue le massif de la Gardiole. Chiens, chevaux, sangliers… La liste des victimes s’allonge, poussant habitants et autorités à se mobiliser. Un collectif citoyen et des vétérinaires tirent la sonnette d’alarme : « Ces actes sont clairement criminels ».

Balaruc-le-Vieux, Gigean, Mèze… Le bassin de Thau est sous tension : Tom, un poney promené dans la Gardiole, a dû être euthanasié après avoir ingéré du pain contaminé par une substance toxique. Son copropriétaire, Pascal Stassart, lance le 8 février le groupe Facebook « Stoppons les empoisonnements de Thau » pour recenser les cas et mobiliser la population. « On se sent démunis face à ce qui arrive. Notre but est de comprendre et de faire justice », explique-t-il.

La liste des victimes ne cesse de s’étendre : trois chiens de chasse morts en novembre près de Balaruc-le-Vieux, deux chevaux et un chien emportés début janvier à Gigean, des sangliers retrouvés sans vie à l’Horte… Mi-février, un chien de chasse de Méze a miraculeusement survécu après avoir vomi des morceaux de pain empoisonné. « Les symptômes évoquent de l’anti-limace ou une nouvelle génération de mort-aux-rats, qui attaque le système nerveux », alerte la vétérinaire Natacha Dudeloi, qui a sauvé l’animal.

« L’inquiétude grandit »

L’inquiétude grandit parmi les propriétaires d’animaux. « Plus personne n’ose promener son chien », déplore Pascal Stassart. Même les chasseurs, pourtant habitués aux risques, modèrent leurs pratiques. « On évite désormais certains secteurs. Avec l’arrivée des beaux jours, ce sont les promeneurs et les enfants qui pourraient être exposés », s’alarme Claude Combes, président de la société de chasse de Frontignan.

Les communes touchées ont déposé plainte, tout comme l’association ONE VOICE, dénonçant une « intention meurtrière ». L’article 521-1 du Code pénal, réprimant les actes de cruauté envers les animaux, est régulièrement invoqué. Pourtant, malgré les signalements, la gendarmerie reste dans l’attente des résultats d’analyse pour identifier les substances utilisées.

Un appel à la mobilisation

Face à l’impuissance des autorités, le collectif citoyen prend le relais. « Si vous êtes témoins ou victimes, rejoignez-nous ! Une plainte DOIT être déposée », insiste le groupe sur les réseaux sociaux. Les vétérinaires du secteur appellent également à la vigilance : « Surveillez vos animaux en promenade. Si vous voyez quelque chose de suspect, signalez-le ! ».

Alors que la psychose gagne du terrain, une question obsède les habitants : qui est derrière ces actes ? Les hypothèses divergent. Pour les chasseurs, le pain contaminé viserait plutôt les sangliers. Mais pour les défenseurs des animaux, la cible importe peu : « Qu’il s’agisse de chiens ou de sangliers, ces empoisonnements sont inacceptables. Et demain, ce pourrait être un enfant », rappelle un membre du collectif.

Les résultats des analyses toxicologiques, attendus par la gendarmerie, pourraient lever le voile sur l’origine de ces drames. En attendant, le bassin de Thau retient son souffle.