OCCITANIE - Annonce de Carole Delga : Le PRG réaffirme sa position pour les municipales 2026

Annonce de Carole Delga : le PRG réaffirme sa position pour les municipales 2026

Carole Delga a annoncé qu'elle ne serait pas candidate aux municipales de Toulouse. Nous prenons acte de cette décision, prise en responsabilité et en cohérence avec sa force d’engagement. Son choix ouvre désormais la voie à une nouvelle dynamique. Dans ce contexte, il est essentiel de travailler à la construction d'une candidature fédératrice, porteuse d'un projet ambitieux pour notre territoire, fondé sur le rassemblement et l'action.

Le Parti Radical de Gauche en Haute-Garonne réaffirme sa volonté d'une alternance qui dépasse les simples accords de partis.

“Nous défendons une vision ambitieuse pour Toulouse, qui ne se limite pas à l'addition d'intérêts partisans, mais repose sur un projet global et cohérent, porté par une équipe unie autour d'objectifs clairs sur les sujets tels que l'attractivité de notre métropole sur le plan économique, le soutien aux associations et à la culture, les mobilités et la sécurité.

Nous devons nous appuyer sur les leçons du passé : une gauche fragmentée ou enfermée dans des alliances sans cohérence ne convainc plus. Le discours d'opposition permanente, le bruit et la fureur sont massivement rejetés par les électeurs. Il est donc essentiel de porter une candidature qui rassemble largement, dans un esprit d'ouverture et de responsabilité” explique Laurent Chérubin, président du PRG 31.

Le PRG Haute-Garonne participera activement à cette réflexion et à la construction d'une liste qui incarne ces valeurs. La voie est ouverte pour une candidature capable de porter un véritable plan d'action pour les habitants de Toulouse, loin des postures agressives et des divisions stériles.

Écologiste, laïque, universaliste et humaniste, la liste de gauche de gouvernement devra répondre aux préoccupations des toulousaines et des Toulousains, dans un esprit républicain et de rassemblement sans la France Insoumise.