HÉRAULT - Discriminations à l'embauche : la sensibilisation des recruteurs en échec ?

Discriminations à l'embauche : la sensibilisation des recruteurs en échec ?

Malgré des efforts répétés pour lutter contre les discriminations à l'embauche, les formations et sensibilisations destinées aux recruteurs ne semblent pas produire d'effets durables. C'est ce que révèle une étude récente de l'INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire), qui a testé l'impact de ces dispositifs auprès de plusieurs entreprises.

Des formations inefficaces ?

L'expérience, menée en région PACA et à Chambéry entre 2019 et 2022, visait à évaluer l'efficacité des programmes de formation et de sensibilisation destinés aux recruteurs. Objectif : réduire les discriminations à l'embauche, notamment à l'égard des jeunes issus de l'immigration. Mais les résultats sont sans appel : cinq mois après avoir suivi ces formations, les recruteurs n'ont pas changé leurs pratiques.

L'étude repose sur la méthode du "testing", une technique éprouvée qui consiste à envoyer deux candidatures fictives à des employeurs, l'une avec un nom à consonance française, l'autre à consonance maghrébine. Résultat : avant comme après les formations, les entreprises continuent de favoriser les candidats perçus comme « natifs ».

Un problème de fond ?

Ce constat interroge l’efficacité des campagnes de sensibilisation ponctuelles. Faut-il revoir leur intensité et leur fréquence ? L'étude suggère que de simples séances de formation, même bien conçues, ne suffisent pas à déconstruire des biais profondément ancrés. La lutte contre les discriminations à l'embauche nécessiterait donc des mesures plus structurelles, à long terme et à grande échelle.

Alors que le gouvernement met en avant des dispositifs comme « Un jeune, une solution », ces résultats posent la question de l'efficacité réelle des politiques d'insertion. Si la sensibilisation ne suffit pas, quelles solutions adopter pour garantir un accès à l'emploi réellement équitable ?