CASTELNAU LE LEZ - La Rectrice de l'Académie de Montpellier salue les avancées du Dispositif d'Auto-Régulation (DAR) à

La Ville de Castelnau-le-Lez continue de se démarquer par son engagement en faveur d’une école plus inclusive. Mardi 11 février 2025, Sophie Béjean, Rectrice de l’Académie de Montpellier et de la région académique Occitanie, est venue à l’école Jean-Moulin échanger avec les bénéficiaires du Dispositif d’Auto-Régulation (DAR) et féliciter les équipes encadrantes pour leur travail innovant. Elle était accompagnée de Nathalie LEVY, Adjointe aux actions sociales et à la petite enfance, et de Jean-Pierre GRAND, Sénateur de l’Hérault, venus saluer cette avancée en faveur de l’inclusion scolaire.

Un dispositif qui transforme l’école et le quotidien des élèves

À l’occasion de sa visite, Sophie Béjean a souligné l’impact positif du Dispositif d’Auto-Régulation (DAR), qui permet aux élèves présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA) ou d’autres troubles neurodéveloppementaux de bénéficier d’outils et d’un encadrement adaptés à leurs besoins.

Ce dispositif, qui repose sur une approche globale et collaborative, s’adresse à l’ensemble de l’école et non uniquement aux élèves bénéficiant d’une reconnaissance spécifique. Tous les enseignants et encadrants ont été formés afin d’accompagner les élèves dans la gestion de leurs émotions et de leurs apprentissages.

« L’école inclusive ne concerne pas seulement quelques élèves, mais bien l’ensemble de la communauté éducative. Quand chaque enseignant est formé et sensibilisé, c’est toute l’école qui devient un lieu d’apprentissage adapté aux besoins de chacun », a déclaré la Rectrice.

Des outils concrets pour favoriser l’inclusion

Le Dispositif d’Auto-Régulation s’appuie sur des espaces et outils spécifiques permettant aux élèves de gérer leurs émotions et de retrouver un état de concentration optimal :

Une salle d’auto-régulation à disposition des élèves, avec des outils favorisant l’apaisement sensoriel et la concentration.

avec des outils favorisant l’apaisement sensoriel et la concentration. Un encadrement pluridisciplinaire, associant enseignants, professionnels spécialisés et accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) formés aux troubles neurodéveloppementaux.

associant enseignants, professionnels spécialisés et accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) formés aux troubles neurodéveloppementaux. Un suivi renforcé, favorisant une transition progressive vers une autonomie scolaire et sociale accrue.

favorisant une transition progressive vers une autonomie scolaire et sociale accrue. Un accompagnement des familles, qui sont sensibilisées aux outils mis en place afin d’assurer une continuité éducative à la maison.

Une maman d’élève a d’ailleurs témoigné des améliorations générées par le DAR dans son quotidien : « Ces outils ont changé la vie de mon enfant, et nous avons même pu les appliquer à la maison. Ils ne sont pas uniquement bénéfiques pour les élèves TSA, mais pour tous. »

Un modèle qui inspire et se déploie

La Rectrice a rappelé les efforts déployés pour élargir ce dispositif, qui existe aujourd’hui dans 26 établissements en Occitanie. Son intégration dans les collèges permet de favoriser une plus grande autonomie des élèves, qui, après avoir été accompagnés dans leur scolarité élémentaire, peuvent progressivement suivre une scolarité classique avec un espace de repli à disposition.

La Ville de Castelnau-le-Lez, aux côtés de l’Éducation nationale et de l’UGECAM, continue d’œuvrer pour que ces dispositifs puissent se développer dans d’autres établissements et bénéficier à davantage d’enfants.

En conclusion de sa visite, Sophie Béjean, Jean-Pierre GRAND et Nathalie LEVY ont salué l’engagement de la municipalité et de toute l’équipe éducative, rappelant que ces initiatives sont essentielles pour construire une école plus ouverte, plus adaptée et plus inclusive pour tous les élèves.