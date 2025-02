Gruissan - Gruis' Sun produira de l'électricité verte pour les Gruissanais

La Ville de Gruissan, la société Watteos et la SEM ELO (Énergies Locales d’Occitanie) ont créé la SAS Gruis’ Sun pour construire des équipements photovoltaïques sur la commune et produire une électricité solaire locale. Une ambition qui s’inscrit dans la stratégie adoptée par la municipalité pour adapter la ville aux changements climatiques.

Le Conseil municipal de Gruissan du 10 février 2025 a acté la création d’une société par action simplifiée destinée à produire de l’énergie photovoltaïque sur la commune. L’opération associe Watteos, spécialiste de la production d’électricité issue de sources d’énergies renouvelables, majoritaire dans la SAS (51%), la Ville de Gruissan (30%) et la SEM ELO (19%), l’outil de développement des énergies renouvelables à maîtrise territoriale du Syndicat Audois d’Énergies et du Numérique (SYADEN). La SAS Gruis’ Sun a pour objet social « l’étude, le développement, l’aménagement, le financement, la construction, l’installation, la maintenance et l’exploitation de moyens de production d’énergie photovoltaïque ». Le maire de Gruissan, Didier Codorniou, en prend la présidence en 2025.

Gruissan vise l’autoconsommation collective de l’électricité produite

La création de la SAS Gruis’ Sun concrétise le patient travail des élus de la Ville de Gruissan pour produire une « énergie solaire d’ici ». Adjoint au maire en charge de l’aménagement durable du territoire, André Bedos annonce viser l’autoconsommation collective de l’électricité produite dans les trois ans à venir, dans le respect des paysages et des espaces naturels de la commune : « Nous avons dressé une liste indicative de sites potentiels à équiper de panneaux photovoltaïques. Notre objectif est d’apporter un bénéfice direct aux entreprises et aux habitants tout en préservant la biodiversité. Nous allons, dans un premier temps, répondre à nos obligations en matière de création d’ombrières sur les parkings. » Priorité devrait donc être donnée à l’aire des Quatre Vents dédiée aux camping-cars, au parking de l’avenue des Quatre Vents et à celui de l’Espace balnéoludique de Gruissan. Les abris équipés de panneaux solaires offriront aussi un confort réel aux habitants et aux touristes qui fréquentent ces lieux naturellement peu ombragés.

Un partenariat public/privé au profit des circuits courts de l’énergie

Le SYADEN, au travers de sa SEM ELO, s’est associé à la Ville de Gruissan pour sécuriser et monter le partenariat avec Watteos, avec comme objectif de produire l’équivalent de la consommation locale (hors chauffage), soit une puissance nécessaire d’environ 5 MWc et 7 M€ d’investissements. « Nous mettons notre savoir-faire à disposition de la Ville de Gruissan afin de réaliser des circuits courts énergétiques et de mettre en place l’autoconsommation collective » explique Régis Banquet, président du SYADEN. Pour Carlos Mésias, président de Watteos, la création de la société de production d’énergie Gruis’ Sun, quelques mois après l’opération Marseillan Énergie Verte, « démontre une fois de plus la volonté de Watteos d’être le principal partenaire des collectivités en faveur de la transition énergétique de leur territoire ».

Crédit photo : Alain Félix.

--------------------------------------

À propos de Watteos

Aménageur énergétique indépendant, Watteos a pour mission de produire de l’électricité à partir de sources renouvelables, de la stocker et de l’intégrer dans le réseau. Ses interventions intègrent la détection, l’étude, le développement, le financement et l’opération de projets d’énergies renouvelables, principalement photovoltaïques, au plus près des territoires.

Watteos est une société de Sowen Group, SAS créée en mars 2022 à Mauguio.

• Président : Carlos Mésias.

• Salariés : 90.

• 750 MWc de projets construits ou en cours de construction via Sireos (Sowen group).

• 29 MWc de projets en construction ayant obtenu leurs autorisations de construire et lauréats de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (permettant l’obtention d’un tarif d’achat d’électricité)

• 200 MWc en cours de développement.

À propos de Gruissan

Harmonie de culture méditerranéenne, Gruissan est fière de ses origines occitanes et de ses traditions liées à un patrimoine culturel, naturel et humain exceptionnel. Son cadre de vie offre une place de choix aux espaces naturels fait d’immenses plages de sable fin, de garrigues, de pinèdes, d’étendues lagunaires et de vignobles. Gruissan est un territoire profondément engagé dans une démarche de développement durable. Il se caractérise par un environnement préservé et sauvegardé et par une sensibilisation constante des usagers aux contraintes environnementales.

• Population : 5096 (INSEE 2021).

• Superficie : 43,7 km2.

• Région : Occitanie – Département : Aude (11).

À propos de la SEM ELO

La SEM Énergies Locales d’Occitanie (ELO) est le résultat d’une volonté forte du Syndicat Audois d’Énergies et du Numérique (SYADEN) de permettre aux collectivités du département de disposer d’un outil leur garantissant l’appropriation des moyens de production énergétique localement. La SEM ELO a vocation à développer, financer, construire et exploiter des installations de production d’énergie renouvelable sur l’ensemble du territoire audois.

>>> ELO en quelques chiffres

• En exploitation : 4 MW (ombrières photovoltaïques sur les parkings de l’hôpital de Carcassonne).

• En cours de construction : 1,5 MW (plusieurs ombrières de parking et une centrale solaire au sol).

• En développement : une trentaine de projets d’énergie renouvelable totalisant 140 MW.