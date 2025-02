FRANCE - Go&Live recrute 3.500 postes, dont 50% à l'étranger

Go&Live recrute 3.500 postes, dont 50% à l’étranger, pour ses marques Nacel, Club Langues & Civilisations, American Village, Sports Elite Jeunes et Sans Frontières

5 ans après le COVID et l’arrêt forcé de l’industrie du tourisme, le groupe aveyronnais affiche sa renaissance et une confiance solide pour la saison 2025

Go&Live, acteur français de référence dans l’univers éducatif, linguistique et sportif, annonce une campagne de recrutement d’envergure pour l’année 2025 avec 3 500 postes à pourvoir, toutes marques confondues. Le groupe, qui détient les marques Nacel, Club Langues & Civilisations, American Village, Sports Elite Jeunes et Sans Frontières, recherche des profils variés, fixes et saisonniers, pour accompagner ses séjours en France et à l’étranger : Europe, Scandinavie, mais également aux USA, en Australie, en Asie et en Amérique du Sud.

Une répartition entre France et international

Go&Live recrute 3 500 postes ouverts, dont la moitié (1 750 postes) seront pourvus en France et l’autre moitié seront proposés à l’étranger, dont :

- 70 % en Europe et pays scandinaves

- 30 % sur des destinations long courrier (USA, Canada, Amérique du Sud, Asie, Australie, etc.).

Des opportunités variées pour la saison estivale et au-delà

Les missions proposées s’échelonnent sur des durées variables, allant d’une semaine à quatre mois, offrant ainsi des opportunités adaptées à différents profils et disponibilités.

70 % des recrutements (2 500 postes) concernent la seule période estivale – juillet/août.

"Nous revenons de très loin", commente Xavier Obert, Président de Go&Live. "Il y a 5 ans, notre industrie a été mise à l’arrêt, et notre chiffre d’affaires est passé de 100 millions à 10 millions en 2020. Aujourd’hui nous sommes fiers de notre résilience et de notre renaissance et projetons un chiffre d’affaires de 85 millions en 2025. Go&Live est une success story “made in Aveyron”, qui a été rendue possible grâce à une équipe locale soudée, et une expertise sur le marché des séjours depuis 70 ans en France. Inflation, Brexit, concurrence des plateformes d’enseignement de langues étrangères… le contexte est rude mais nous nous adaptons pour satisfaire nos clients, qui sont à la fois les jeunes mais également, in fine, les parents qui financent les séjours. »

Il ajoute « Avec cette campagne de recrutement, nous affirmons notre engagement à offrir aux jeunes et aux professionnels des opportunités uniques en France et à l’international. Ce recrutement massif nous permet de garantir des expériences éducatives, linguistiques et sportives de qualité, tout en contribuant à l’emploi et à la formation de nombreux talents",

Des postes adaptés à divers profils avec des qualifications spécifiques requises pour l’encadrement et l’enseignement auprès des jeunes

Parmi les postes à pourvoir, Go&Live recrute notamment :

- Animateurs Colos et Assistants Sanitaires : 1 300 postes

- Responsables et Encadrants Séjours Linguistiques : 850 postes

- Directeurs et Directeurs Adjoints de Colos : 400 postes

- Coachs sportifs et Directeurs Techniques : 600 postes

- Transféristes / Agents d’Accueil : 200 postes

- Professeurs et animateurs professeurs : 150 postes

Les candidats doivent être titulaires des certifications et diplômes suivants :

- BAFA et PSC1 pour les animateurs et assistants sanitaires.

- BAFD ou équivalent pour les postes de direction en colonies de vacances.

- BPJEPS, DE, CAPEPS, Master STAPS, Licence STAPS, CQP, diplôme fédéral pour les postes sportifs (Directeurs Techniques et Moniteurs Sportifs).

- CAPES pour les professeurs d’anglais

Pour retrouver l’ensemble des offres d’emploi sur Welcome To The Jungle :

https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/go-live-group/emplois-saisonniers

Pour un accès direct aux marques pour un dépôt de candidature

o Pour les séjours linguistiques

avec CLC : https://accompagner.goandlive.com/candidature-sejours-linguistiques

avec Nacel : https://accompagner.goandlive.com/candidature-sejours-linguistiques

avec American Village : https://www.job-americanvillage.com/fr

o Pour les colonies de vacances sportives avec Sports Elites Jeunes : https://accompagner.goandlive.com/candidature-sejours-sportifs

o Pour les colonies de vacances en itinérance avec Sans Frontières : recrutement@sans-frontières.fr

o Pour les colonies de vacances avec Nouvelles Vagues : https://www.nouvelles-vagues.com/nouvelles-vagues-recrutement/

o Pour la formation professionnelle avec KeepSchool : https://keepschool.com/devenir-formateur/

o Pour les transféristes/agents d’accueil avec Go&Live :

https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/go-live-group/jobs/agents-d-accueil-gares-aeroports-transferistes-h-f_paris

et ses marques Nacel et CLC

À propos de Go&Live

Le groupe Go&Live est un acteur français de référence dans l’univers éducatif, linguistique et sportif. Basé à Rodez en Aveyron, il détient notamment les marques Nacel, Club Langues et Civilisation (CLC), et Sans Frontières. Depuis sa création, Go&Live a fait voyager plus de 2,5 millions de jeunes à travers le monde, dont plus de 120 000 en 2024. Avec 180 collaborateurs en France, et plus de 3.500 travailleurs saisonniers, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros en 2024.

Go&Live est membre de l'UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs), certifié NF Service par Afnor Certification pour ses marques CLC et Nacel, et également labellisé Engagé RSE.

www.goandlive.com