Hautes-Pyrénées - Du très grand ski à Peyragudes pour ces vacances de février

Avec plus d’1,50 mètre de neige au sommet, le domaine skiable de Peyragudes, qui s’étend sur plus de 1 500 ha de la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, s’attend à réaliser de belles vacances de février pour une année digne des plus grandes. Labelisée Famille Plus, Peyragudes a d’ores et déjà enregistré une augmentation de sa fréquentation de 12% par rapport à la saison dernière avec 180 000 journées ski depuis son ouverture jusqu’à la veille des vacances le 7 février dernier.

Des conditions exceptionnelles

Les premiers vacanciers de la zone B sont arrivés avec une nouvelle chute de neige et, avec elle, une ouverture en très grand du domaine. Le secteur du Cap des Hittes réservé aux bons skieurs est plébiscité lors des enquêtes terrain avec une note de satisfaction de 4,3/5 depuis le début de la saison.

Les 4 zones ludiques sont ouvertes : la Funslope et son parcours ludique, le Snow Cross et ses modules en neige, le Slalom permanent filmé et chronométré et bien sûr, le Snowpark Family pour s’initier au Slopestyle.

Le secteur de la Vallée Blanche a été sécurisé afin de permettre aux skieurs de randonnée de remonter depuis le parking à la sortie du village de Gouaux de Larboust (1 400 m) jusqu’au point d’entrée de la piste de la Vallée Blanche (2 000 m).

A noter que les détenteurs de la carte No Souci Pyrénées bénéficient du système Fast Pass, une file réservée aux abonnés qui permet de passer en priorité à la télécabine Skyvall et aux télésièges de Serre Doumenge, Privilège, Cap de Pales et Sérias. Même en période de très forte affluence, il a prouvé tout son intérêt avec une note de satisfaction de 4,55/5 lors de la dernière enquête.

Pour ces vacances de février, les taux de réservation sur la station (pied de piste et en vallée) sont à cette heure, respectivement de 85% cette semaine, 93% du 15 au 22 février (zone B et C), 94% du 22 février au 1er mars (zones C et A) et 85% pour la semaine du 1er au 8 mars (zone A). Nul doute que la 2ème et 3ème semaine devraient atteindre les 97/98% rapidement.

La vallée se mobilise

L’ensemble des acteurs de la vallée, commerçants, hébergeurs, moniteurs et toutes les équipes sur le terrain redoublent d’efforts pour accueillir dans les meilleurs conditions les vacanciers et faire en sorte de leur offrir un séjour d’exception.

Le nouveau chemin piéton de Peyralou rejoint désormais côté Peyresourde le secteur Balestas au pied des pistes. Nombreuses sont les familles avec enfants qui viennent ici pour se promener, la Maison de Peyragudes proposant à la location des poussettes 4x4, un cadre idéal pour une promenade avec son animal de compagnie préféré (dog friendly).

Tous les mardis, l’ascenseur valléen Skyvall est ouvert jusqu’à 20h30 permettant ainsi aux personnes résidants à Peyresourde de descendre se ressourcer à Balnéa, 1er centre bien-être des Pyrénées françaises, ou pour ceux ayant choisi un séjour au bord du Lac de Génos-Loudenvielle, de monter en début de soirée profiter de la descente aux flambeaux et du feu d’artifice. A noter le mercredi soir le même programme aux Agudes.

Tous les vendredi des vacances, c’est Happy Friday avec un DJ set sur le roof top de l’Altibar, l’ouverture des pistes jusqu’à 18h et un espace éphémère de jeux pour enfants en pied de pistes.

Enfin, le Snooc qui rencontrait déjà un grand succès est renforcé cette année avec la possibilité de dévaler 600 mètres de dénivelé entre 16h et 18h tous les soirs de la semaine accompagné par un moniteur de l’ESF. Sans oublier, les descentes en tyrolienne tous les soirs et la possibilité de partager un moment de vie avec les dameurs.

Et après…

La semaine du 8 au 15 mars est réservée aux familles et propose le forfait 6 ou 7 jours enfants de 5 à 17 ans à moins 50% pour tout achat d’un forfait identique adulte. Une semaine idéale pour se retrouver autour d’un vaste programme d’animations pour les enfants et les familles.

www.peyragudes.com