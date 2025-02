Tarn et garonne - Fermetures de lits, sous-effectifs : qui pourra encore se soigner ?

Lundi 10 février, pour la première fois dans son histoire, le service des urgences de l'hôpital de Montauban a dû fermer temporairement ses portes, faute de moyens pour faire face à l'épidémie de grippe. Une situation inacceptable qui témoigne de l'état de délabrement de notre système de santé publique, conséquence directe des politiques d'austérité menées par les gouvernements successifs.

Dans notre territoire, les personnels hospitaliers sont en sous-effectif chronique, confrontés à des conditions de travail toujours plus dégradées. Ainsi, au secteur 3, qui inclut Lauzerte, Montaigu et Castelsarrasin, les Tilleuls, unité d’admission de 20 lits, est passée à 10 lits, laissant seulement 20 lits aux Platanes et 10 lits aux Tilleuls pour l’ensemble du secteur. Le personnel y est en effectif critique : alors qu’un requis de 9 IDE était prévu, ils sont passés à 4. Dans l'équipe de jour, ils devraient être 13 en comptant les aides-soignants, mais il n’en reste que 2. Le service ne fonctionne qu’avec des renforts temporaires. De plus, de nombreux agents sont arrêtés, épuisés par des conditions de travail insoutenables.

Par ailleurs, à Valence d’Agen, le CMP s’étoffe et revient progressivement à la normale après plusieurs années sans psychiatre. Pourtant, malgré ces difficultés, les agents hospitaliers restent fidèles à leur mission, assumant avec courage et dévouement leurs responsabilités au service des patients. La section PCF de Castelsarrasin, Valence et Lomagne leur apporte tout son soutien et salue leur engagement exemplaire.

Nous dénonçons avec force les politiques gouvernementales qui, depuis des années, organisent sciemment l'asphyxie de l'hôpital public au nom d'une logique comptable qui ne sert que les intérêts des marchés financiers. Cette politique de casse du service public de santé doit cesser !

Le PCF appelle à une mobilisation massive pour exiger des moyens à la hauteur des besoins. Nous nous tenons aux côtés des syndicats et des collectifs de soignants qui préparent des actions pour défendre l'hôpital public et garantir à toutes et tous un accès à des soins de qualité. Il est urgent de mettre fin à l'austérité et d'investir massivement dans la santé publique ! Le PCF continuera à se battre pour un hôpital fort, des soignants respectés et un service de santé accessible à tous.