HÉRAULT - 190 cyclistes du département ont participé à un événement cyclo de l'UCM ce dimanche 9 février

190 cyclistes du département ont participé à un événement cyclo de l'UCM ce dimanche 9 février

Dans le cadre des manifestations hivernales planifiées par le Comité départemental de la Fédération Française de Cyclotourisme, l'Union Cycliste Marseillanaise a organisé ce dimanche 9 Février son traditionnel "point café" à la MJC.



Autour de Bernard Dressaire et Guy Bertrand, une quinzaine de membres de l'UCM ont ainsi accueilli dès 8h00 du matin, les cyclos représentant les principaux clubs du département: Bedarieux, Agde, Abeilhan, Vias, Mèze, Pézenas, Béziers (Titans et Audax), Sérignan, Fabregues.



Après les averses de la veille, l'incertitude régnait sur le niveau de participation à ce sympathique rassemblement. Mais, la mobilisation des cyclos UCM pour préparer le ravitaillement (fruits, gateaux, chocolat, boissons chaudes...) était récompensée.



Avec plus de 190 cyclos qui avaient bravé la fraicheur matinale, l’onglée du bout des doigts pour venir se réchauffer quelques minutes et prendre une collation bien méritée!