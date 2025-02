Mende - Les travaux de restauration de l'Ermitage Saint-Privat avancent

Les travaux de restauration de l’Ermitage Saint-Privat commencés en août 2024 progressent à grand pas.

Après la démolition de la partie avant de la maison du Chapelain et du porche d’entrée, le chantier s’est notamment concentré sur les aménagements du futur gîte touristique. Les menuiseries extérieures ont été posées et la réfection de la toiture a été achevée. La pose de l’isolation et des cloisons, la réalisation de l’installation électrique et la création de toilettes publiques sont actuellement en cours.

Par ailleurs, les marches d’accès aux grottes sont en cours de remplacement et le parement intérieur de la chapelle a été démoli afin de le remplacer prochainement par un enduit à la chaux. Enfin, une petite partie de la charpente de la chapelle est en cours de réparation.

A noter

Les travaux, dont le montant total s’élève à 1 165 000 € HT, bénéficient du soutien financier de l’Etat et de la Région. Pour mémoire, la Ville de Mende et la Fondation du Patrimoine ont lancé, en août dernier, une souscription auprès des particuliers et des entreprises afin de contribuer à la restauration. Cet appel au don fait suite à la signature d’une convention de collecte, signée fin juillet dernier par ces deux parties et le diocèse de Mende.

Les dons, dont l’objectif de collecte est de 50 000 € d’ici la fin 2027, peuvent être effectués en ligne sur www.fondation-patrimoine.org.