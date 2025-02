MÈZE - Manon Bouquin nommée présidente du groupe d'études sur la gestion des déchets, l'économie circulaire et l'économie verte

Manon Bouquin nommée présidente du groupe d’études sur la gestion des déchets, l’économie circulaire et l’économie verte

Manon Bouquin, députée de l’Hérault et membre de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, prend la présidence du Groupe d’études sur la gestion des déchets, l’économie circulaire et l’économie verte à l’Assemblée nationale.

Cette responsabilité nouvelle s’inscrit dans sa volonté de défendre une écologie pragmatique et adaptée aux réalités locales. Parmi ses priorités : réduire les ordures ménagères résiduelles (OMR) en favorisant le tri et le biodéchet, améliorer le recyclage des encombrants et structurer des filières adaptées aux déchets spécifiques comme les bouteilles de gaz, pneus et polystyrène.

Elle entend aussi renforcer le développement des ressourceries, du réemploi et lutter activement contre les dépôts sauvages.

En concertation avec les collectivités, entreprises et associations, elle travaillera à simplifier la réglementation et à soutenir la filière du recyclage. Son engagement vise à concilier efficacité environnementale et dynamisme économique au service des territoires.