HÉRAULT - Marine Olacia, l'entrepreneuse qui transforme les filets de pêche en or textile

Marine Olacia, l’entrepreneuse qui transforme les filets de pêche en or textile

Hérault – Et si les filets de pêche usagés, souvent abandonnés au fond des mers, devenaient la matière première d’une révolution textile ? C’est le pari audacieux de Marine Olacia, fondatrice de la startup SAO Textile. Cette entrepreneuse héraultaise, ancienne styliste pour des géants de la mode, a décidé de donner une seconde vie aux déchets marins en les transformant en fils recyclés pour l’industrie textile. Une initiative qui allie innovation, écologie et relocalisation de la production française.

De la mer à la mode : un défi écologique et industriel

Fondée en 2023, SAO Textile s’est fixé une mission ambitieuse : recycler les filets de pêche usagés, notamment ceux utilisés pour la pêche au thon, en fils polyamide 100 % recyclés. Ces filets, souvent composés de matériaux synthétiques, mettent jusqu’à 600 ans à se décomposer et représentent 10 % de la pollution plastique sous-marine. Un fléau écologique que Marine Olacia a décidé de combattre.

« Avec 1 kg de filets de pêche, nous pouvons obtenir 20 kilomètres de fil recyclé, ce qui correspond à 7 tee-shirts techniques », explique-t-elle. Une innovation qui séduit déjà plusieurs marques de luxe et de sport, mais qui pourrait aussi s’appliquer à d’autres secteurs, comme l’automobile ou les vêtements de travail.

Un engagement ancré dans le territoire

Basée dans l’Hérault, SAO Textile travaille en étroite collaboration avec les pêcheurs locaux. Quatre armateurs occitans (Sète, Agde et Port-Vendres) confient déjà leurs filets usagés à la startup, qui dispose aujourd’hui d’un stock de 150 tonnes. « Après avoir réparé nos filets, il n’existait pas de solution pour leur fin de vie. SAO Textile est la seule alternative à la déchetterie », témoigne Sébastien Fortassier, pêcheur à Agde.

En 2025, Marine Olacia prévoit une levée de fonds pour accélérer l’industrialisation de sa production. Objectif : lancer la commercialisation des bobines de fil recyclé début 2026 et recruter un collaborateur dédié à la collecte des déchets.

Une mode plus responsable

Ancienne styliste pour des marques de luxe et de fast-fashion, Marine Olacia a été profondément marquée par les dérives de l’industrie textile lors d’un voyage au Bangladesh. « Surproduction, exploitation des ressources naturelles, conditions de travail précaires… J’ai voulu agir concrètement pour changer les choses », confie-t-elle.

Engagée auprès de l’ONG Project Rescue Ocean, elle a fondé SAO Textile avec l’ambition de créer un modèle économique plus responsable. La startup reverse d’ailleurs 1 % de ses bénéfices à des ONG via le mouvement 1 % pour la planète.

De la Méditerranée à Paris : une exposition pour sensibiliser

Dans le cadre de l’Année de la Mer 2025, SAO Textile présentera une exposition intitulée « De la Méditerranée à la Mode : Upcycling Marin & Conscience Écologique » au Musée National de la Marine à Paris, le 6 mars 2025. En partenariat avec le Lycée Paul Poiret, l’événement mettra en avant des créations upcyclées réalisées à partir de filets de pêche usagés. Une manière de sensibiliser le grand public à l’impact du plastique en mer et de promouvoir une mode plus durable.

Une ambition à long terme

D’ici 2030, Marine Olacia rêve de faire de SAO Textile la référence française du textile innovant et recyclé. Après avoir commercialisé sa fibre recyclée auprès de marques textiles, elle envisage de lancer sa propre collection de vêtements techniques recyclés.

« Moins de filets, plus de fil », telle est la devise de SAO Textile. Une philosophie qui résonne comme un appel à repenser notre rapport à la mode et à l’environnement. Grâce à des initiatives comme celle de Marine Olacia, l’industrie textile pourrait bien entamer sa mue vers un avenir plus durable.

Informations pratiques :

Exposition « De la Méditerranée à la Mode : Upcycling Marin & Conscience Écologique »

Le 6 mars 2025, de 18h30 à 23h30

Musée National de la Marine, 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris

Entrée gratuite.

Pour en savoir plus sur SAO Textile et Marine Olacia, visitez [site web].