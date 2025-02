POMEROLS - Le repas des aînés, un moment de partage et de convivialité

Pomérols : Le repas des aînés, un moment de partage et de convivialité

Ce samedi 8 février à midi, la municipalité de Pomérols a convié les aînés de la commune à un repas festif offert par la ville. Organisé au complexe de Marche Gay, cet événement annuel, très attendu, a rassemblé de nombreux convives venus partager un moment de convivialité et de retrouvailles.



Accueillis dans une ambiance chaleureuse, les participants ont pu savourer un déjeuner raffiné préparé par le traiteur La Noria. Le menu, soigneusement élaboré, a ravi les papilles des invités, qui ont profité de ce moment de détente et de plaisir gustatif.

L’animation musicale a été assurée par Sergio Music, dont le répertoire a ajouté une touche festive à cette journée placée sous le signe du partage. Entre discussions animées et éclats de rire, l’ambiance était au rendez-vous.

Le maire, Laurent Durban, accompagné de quelques membres du conseil municipal, a tenu à être présent pour échanger avec les habitants. Allant de table en table, le premier magistrat a marqué son attachement à cette tradition locale malgré les restrictions budgétaires et l’augmentation des charges qui pèsent sur l’ensemble des communes.



Cet événement a une nouvelle fois rencontré un franc succès, laissant à chacun le souvenir d’une journée placée sous le signe du partage et de la convivialité. La municipalité renouvelle ainsi son engagement à maintenir et développer ces moments de rencontre, essentiels pour le dynamisme et la cohésion sociale du village.

Claude Stekelorom / mairie de Pomérols