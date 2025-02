Lozère - Pourquoi un arbre est une poule - Ma Cie

Un spectacle joyeux, inventif et magique !

Un big bang dansé et dessiné qui bouleverse nos certitudes et réinvente l’histoire du monde avec poésie et humour. Et si l’arbre s’était appelé « poule » ? Et si nous pouvions reconstruire notre monde selon nos propres règles, juste pour le plaisir de jouer avec nos imaginaires ?

Un théâtre du chaos et de l’émerveillement !Dans un décor éphémère où la craie redessine le monde et où les objets prennent vie, Delphine Perret et Marc Lacourt invitent petits et grands à un voyage ludique et sensoriel. Ensemble, explorons les possibles, réinventons l’ordre des choses et allumons l’étincelle du jeu et de l’imagination.

Venez rire, rêver et créer un monde où tout est possible !

-----------------------------------------------------------------

A voir le mardi 25 mars à 18h à Marvejols et le vendredi 25 mars à 18h à Langogne