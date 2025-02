Florac - CONJURATION - Le Collectif Eskandar

Un projet artistique et collectif pour imaginer d’autres futurs

Comment réinventer nos vies dans un monde qui tend à uniformiser les êtres et les imaginaires ? Et si, au lieu de se résigner à une vision apocalyptique du futur, nous imaginions ensemble des mondes nouveaux, plus vertueux, plus lumineux ?

Du 6 au 12 mars, le collectif Eskandar s’installe à Florac-Trois-Rivières pour une semaine de rencontres et de création collective !

Des artistes partiront à la rencontre des habitant·e·s pour composer une fiction à plusieurs voix, entre poèmes, sons et chansons, témoignant des espoirs et des inventions du quotidien. Ce moment unique de théâtre, humble et puissant, nous invite à rêver et à transformer le monde, ensemble.

- Temps fort en amont du spectacle : Veillée Conjuratoire le 12 mars à 19h

Un moment convivial et inspirant avec les artistes du collectif Eskandar ! Venez partager vos textes, poèmes et récits autour de notre rapport au monde, à la nature et à l’avenir. Ensemble, lisons, échangeons et réinventons l’espoir.

Spectacle co-accueilli à Florac-Trois-Rivières par Scènes Croisées avec La Genette Verte - Complexe culturel sud Lozère, le Parc national des Cévennes, L’Institut Agro – campus de Florac.

+ d'infos sur https://scenescroisees.fr/