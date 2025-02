Blagnac - My Hero Academia s'entraîne au centre commercial Blagnac

Le centre commercial Blagnac s’associe avec Crunchyroll et propose une expérience immersive dédié à l’univers culte de l’animé My Hero Academia. Du 18 février au 22 février prochain, visiteurs, fans et curieux, sont invités à participer à l’Épreuve des Héros, une aventure unique, immersive et gratuite.

Plongés dans l’univers riche et fascinant de My Hero Academia, vous intègrerez le célèbre Lycée Yuei. Reproduit avec soin dans un stand de 5x10 mètres, ce lieu emblématique de la série vous accueillera pour une expérience ludique et inoubliable. L’objectif ? Se mettre dans la peau d’un aspirant héros et s’entraîner pour maîtriser des pouvoirs exceptionnels. Le parcours comprendra trois étapes spécialement conçues pour mettre à l’épreuve vos compétences et votre créativité :

Une zone d’exposition représentant l’entrée du lycée pour s’imprégner de l’univers du manga.

Un parcours en immersion dans le lycée, entrainement avec 4 activités permettant de développer ses pouvoirs en compagnie de super héros emblématiques de la saga : test de vitesse avec Ida, démonstration de force avec All Might, patience et coordination avec Eraser Head puis finalement, épreuve de tir avec les sphères collantes de Minoru.

Une zone photo permettra enfin de repartir avec des souvenirs personnalisés, témoignage du passage dans cet univers captivant.

L’événement proposera également un jeu instant gagnant accessible via un QR code, pour tenter sa chance et remporter des dotations exclusives. Grâce aux partenaires exclusifs tels que Funko, Konix ou encore LNS Trade vous pourriez gagner de nombreux goodies inspirés de My Hero Academia :

Des abonnements premium à Crunchyroll ;

Des figurines Pop ! Animation proposée par Funko ;

Des accessoires gaming Konix : fauteuil, casque et sac à dos ;

Des boissons et des bonbons Ultra Ice Tea proposées par LNS Trade ;

Et bien d’autres surprises !

Rendez-vous de De 11h à 13h et de 14h30 à 18h30, du 18 au 22 février 2025 au centre commercial Blagnac pour commencer l’entraînement !