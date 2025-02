OCCITANIE - Les jeunes d'Occitanie à l'Inter Ligues de Squash 2025

Ce week-end à Chartres, se déroulait le Championnat de France 1ére Série Elite Sénior conjointement au France Jeunes inter ligue 2025.

Grand retour, après une longue absence pour cette compétition, la ligue Occitanie engageaient 2 équipes -15 ans de 3 garçons et 2 filles par équipe.

C’est une belle récompense pour les bénévoles, éducateurs et responsables de la ligue qui oeuvrent dans le développement des jeunes sur le territoire Occitan.

En effet, pas moins de 6 écoles de Squash composaient les 2 équipes d'Occitanie, avec Le SCO (Squash Club Occitan), Auvillar, MSH Montpellier, Baillargues, GM Lunel-Viel et les Arènes de Nîmes.

Equipe 1 : Raphaël CHATENET RAMOS, Lysian FREGONA, Raphaël DURIX, Ewan LESIEUR, Coline LACANAL, Li-Ya CHEN.

Equipe 2 : Camille MARY, Ange LATOUILLE, Titouan CAPMAS, Lenzo FAYOLLE, Mya ANGE, Emma LACANAL et Louise DURIX.

C’est une grande satisfaction de retrouver une dynamique jeune dans la région.

Les efforts doivent continuer mais nous misons sur les nouvelles générations pour redonner un souffle nouveau à notre activité SQUASH qui a souffert lors de la période post Covid et qui retrouve un élan très positif.

Les 2 équipes étaient parmi les plus jeunes engagées (11 ans 1/2 en moyenne)mais au-delà du résultat 11ème et 14ème c’est un groupe qui s’est crée et qui va emmener avec lui plein d’autres jeunes talents dans leur sillage.

Les matchs ont été compliqués pour les occitans mais ils n’auront jamais baissé les bras et auront surtout appris énormément.

ils retournent chez eux avec un maximum de motivation et donneront sûrement envie à leur copains des écoles dès lundi en leur racontant les super matchs qu’ils ont fait mais aussi le spectacle auquel il ont pu assister :

La FFSQUASH avait organisé ce FRANCE JEUNES en parallèle au FRANCE ELITE SENIORS, et du spectacle, il y en a eu !

Leur nouvelle reine, Camille SERME et leur nouveau roi Victor CROUIN ont été sacré sous yeux émerveillés des nouvelles générations, une très grande réussite.

Prochain rendez-vous jeune en Occitanie: Championnat de Ligue à Carcassonne, le 16 mars, qualificatif pour les France individuels à Bordeaux fin mai.