Colomiers - BiodiverStival 2025

La 7ième édition de « Biodiver’Stival, Célébrons la Biodiversité » aura lieu du 17 au 23 Mars 2025 : une semaine consacrée à la biodiversité locale, végétale et animale, pour sensibiliser petits et grands à l’impérieuse nécessité de protéger notre environnement.

Au programme : 4 soirées ciné-débat, 2 conférences ouvertes a tous gracieusement prévues le jeudi et vendredi et un ciné petit’dej avant la projection du film tout public « La Panthère des Neiges » de Vincent Munier le dimanche matin, salle polyvalente 6 boulevard des écoles à Pibrac (31820).

La semaine commencera par la projection du film « Les Agrofrangins », de Thibault Servan (2023) : Grégoire et Matthias, les deux frangins, lancent chacun leur saison de maraîchage dans leurs deux fermes bio en région toulousaine. Acteurs pragmatiques d’une agriculture durable, leurs projets ne se font pas à même échelle : micro-ferme chez Grégoire, intégration à la grande distribution chez Matthias. Le débat sera animé par Loïc Dellarossa, Noémie Fontaine et Marguerite Pierron, maraichers bio.

Mardi, le film « Planète Collembole, la vie du Sol », de Philippe Lebeaux (2023), présentera ces petits animaux de quelques millimètres, habitant un monde étonnant de diversité de formes et de couleurs jouent un rôle important dans la fertilité des sols et leur présence, leur absence ou la composition de leurs communautés donnent des indications sur la qualité de l’environnement. Le débat sera animé par Charles Gers, éminent spécialiste des sols, membre de l’Association Française d’Etude des Sols et ex chercheur sur ces sujets au CNRS

Mercredi, « Au pays de l’Abeille Noire » de Marie Alart (2023) a été tourné au plus près des abeilles noires cévenoles et de leurs fameuses ruches-troncs. La diversité de comportements et d’aptitudes de ces petits hyménoptères maintient l’équilibre de l’essaim et de l’écosystème environnant avant le retour au calme du grand sommeil hivernal. Le débat sera animé par Robert Pujol du Conservatoire Pyrénéen de l’Abeille Noire et par Olivier Fernandez du Syndicat Apiculteurs d’Occitanie

Jeudi, Ophélie Ronce, Directrice de recherche à l’Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier CNRS et présidente du Conseil Scientifique de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, animera une conférence intitulée « L’évolution peut-elle empêcher l’extinction ? » Le changement climatique, l’agriculture extensive, l’urbanisation …. ont des impacts sur la biodiversité qui doit s’adapter pour survivre mais en aura-t-elle le temps ?

Vendredi, Ricard Bon, Maitre de conférences et chercheur au Centre de Recherche sur la Cognition Animale Toulouse III CNRS, présentera une conférence intitulée « Comportements Collectifs et interactions sociales dans le monde animal » Quelles sont les relations et les échanges entre individus dans un groupe d’animaux ? Quels sont les comportements induits par le groupe ? Que se passe-t-il dans un troupeau de moutons ?

Samedi le film « Le temps des Vautours » d’Emmanuel Rondeau (2022) permettra de s’envoler à la suite de quatre couples de vautours et de leur progéniture dans la magnifique cathédrale naturelle des Grandes Causses