HÉRAULT - La gauche française à la croisée des chemins : Carole Delga appelle à une refondation sans compromis .

La gauche française à la croisée des chemins : Carole Delga appelle à une refondation sans compromis »

Dans une tribune publiée ce dimanche dans La Tribune du Dimanche, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, livre une analyse sans concession de l’état de la gauche française. Elle salue la récente décision du Parti Socialiste (PS) de ne pas voter la censure du budget 2025, y voyant un « moment d’affirmation » historique. Pour elle, cette décision marque un tournant dans la reconstruction d’une gauche « de responsabilité et d’action » libérée des diktats d’une gauche extrême et encombrante.

Un moment d’affirmation pour le PS

« Ni macroniste, ni mélenchoniste », telle est la ligne que Carole Delga défend depuis 2017. Elle voit dans la position du PS, qui a choisi de négocier avec le gouvernement tout en refusant de voter la censure, une preuve de sa capacité à incarner une force politique autonome. « Il était temps que le Parti Socialiste parle de sa propre voix, fasse entendre sa singularité – et donc son utilité – au sein d’un pays où le bruit et la fureur ont remplacé la raison et l’action », écrit-elle dans La Tribune du Dimanche .Un article relayée sur tous ses réseaux sociaux ce matin

Pour Delga, cette prise de position est un premier pas vers une clarification nécessaire des valeurs et des objectifs du PS. Elle appelle à une réconciliation de la gauche avec les Français, loin des postures et des calculs électoraux. « De quoi avions-nous peur ? De perdre des circonscriptions ? D’être jugés par ces petits procureurs de la gauche radicale qui distribuent les bons et les mauvais points sans jamais mettre les mains dans le cambouis ? », interroge-t-elle, fustigeant ceux qui préfèrent leur « destin présidentiel » au quotidien des Français les plus modestes.

Clarifier pour reconstruire

Carole Delga insiste sur la nécessité de clarifier les fondements du socialisme français. Elle rappelle le lien intangible entre République et socialisme, citant Jean Jaurès : « Œuvrer inlassablement à compléter la démocratie politique par la démocratie sociale. » Pour elle, la gauche doit incarner une République des droits et des devoirs, face à un monde en proie aux populismes et à la marchandisation des rapports sociaux.

« Clarifier, c’est redire notre défense absolue de principes qui fondent l’essence même de notre identité : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité », affirme-t-elle. Elle appelle à un rejet sans ambiguïté de la violence politique, de la stigmatisation et à une lutte contre l’enfermement social et territorial. « La recherche du compromis par le dialogue au nom de l’intérêt général doit être notre boussole », ajoute-t-elle.

Une union basée sur le respect

Delga plaide pour une union des forces vives de la Nation, au-delà des simples alliances partisanes. « L’union, la seule qui vaille, c’est une union consentie des salariés, des fonctionnaires, des chefs d’entreprise, des associations, sur des bases claires et des objectifs communs », explique-t-elle. Elle insiste sur le respect des Français, de tous les Français, quelle que soit leur origine ou leur classe sociale, ainsi que des territoires souvent abandonnés par la République.

Sortir du calcul électoral

La présidente de la région Occitanie critique vivement le « centralisme étriqué » qui paralyse la gauche. « Clarifier, c’est sortir du calcul électoral du haut pour repartir de la base. De voir le pays tel qu’il est et non comme nous voudrions qu’il soit », souligne-t-elle. Elle appelle à un retour à la vérité et au courage, loin des « mots tiroirs » qui détournent le regard des réalités.

Un nouveau départ pour le PS

Pour Carole Delga, cette clarification doit marquer un nouveau départ pour le Parti Socialiste. « Nous le devons à l’Histoire, à nos militants, à nos sympathisants, à ces citoyens qui chaque jour font vivre un idéal capable de répondre aux enjeux du moment », conclut-elle. Elle en appelle à un engagement sincère et à une refondation qui place les Français, « les pauvres d’abord », au cœur du projet socialiste.

En somme, Carole Delga livre un plaidoyer pour une gauche réconciliée avec elle-même et avec les Français, une gauche qui ose dire la vérité et propose un projet d’avenir positif et viable. Un message fort, à l’heure où la gauche française cherche encore son chemin.

Source : La Tribune du Dimanche, tribune de Carole Delga, présidente de la région Occitanie

A lire dans La Tribune du Dimanche