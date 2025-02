Montpellier - MONTPELLIER – Programme à la sexualité dans les écoles : les parents exlus

Après avoir sillonné plusieurs villes de la région à la rencontre des syndiqués, la présidente du Syndicat de La Famille (LSF), Ludovine de la Rochère clôturait sa tournée en Occitanie ce vendredi 7 février devant le rectorat de l’académie de Montpellier pour rappeler l’opposition du Syndicat de La Famille au contenu idéologique du programme d’Education à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle dit EVARS, qui devrait être mis en œuvre à la rentrée 2025.

Oui à un programme approprié, Non à un contenu idéologique !

A l’exception du sentiment amoureux, évoqué ici ou là, sont complètement absents du projet de programme des contenus positifs et constructifs sur l’homme et la femme, le sens de la puberté, le couple, l’enfant, la maternité, la paternité…

- Dès la maternelle, approche idéologique de l’égalité des sexes qui ne tient pas compte des différences physiologiques et émotionnelles entre garçons et filles.- Au primaire, des notions d’hétérosexualité", "homosexualité", "asexualité", "transphobie "seront abordées. Et pourtant, théoriquement, le programme ne traite pas la sexualité jusqu'en CM2.

- Au collège, à partir de la 5ième, déconnexion entre sexe et genre : laisser penser aux élèves que le genre (l’expression sociale et culturelle de l’identité sexuelle) est indépendant du sexe (biologique), est fondée sur une idéologie. Cette affirmation mettant en doute leur identité, est susceptible de les troubler.

- Absence complète de prévention vis-à-vis du recours aux bloqueurs de puberté, aux hormones de transition et à la chirurgie consistant en l’ablation d’organes génitaux ou encore de prévention de la pornographie, abordée beaucoup trop tard, maladroitement et sans arguments bien fondés

.- Les établissements scolaires ne seraient plus tenus d’informer les parents en amont des séances.Ce programme a été validé par la ministre de l’Education nationale, Elisabeth Borne mais le Premier ministre, François Bayrou a encore la possibilité de faire réviser ce programme.

Le Syndicat de la Famille demande au Premier ministre à donner la priorité à l’intérêt supérieur des enfants et au respect de leurs parents.

https://www.lesyndicatdelafamille.fr/