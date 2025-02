HÉRAULT - Nuit de violence sur l'A31 : Un policier du RAID blessé, un suspect tué

Nuit de Violence sur l'A31 : Un policier du RAID blessé, un suspect tué

Une scène tragique s'est déroulée dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février sur une aire d'autoroute de l'A31 à Selongey, en Côte-d'Or, où un échange de tirs a éclaté entre les forces de l'ordre et plusieurs individus. Le bilan fait état d’un homme décédé et d’un policier du RAID blessé.

L'incident a débuté lorsque deux policiers, en filature d'un véhicule immatriculé en Grande-Bretagne lié à une enquête pour "aide au séjour en bande organisée", ont été pris pour cible par des tirs d'armes automatiques. Selon le procureur de Dijon, Olivier Caracotch, les agents ont été attaqués par deux hommes sortis de la voiture qu'ils surveillaient. Le pronostic vital du policier, atteint à la jambe, n'est pas engagé, selon le procureur.

Peu après 1 heure du matin, alors qu’ils étaient en surveillance, les policiers ont riposté. Les suspects ont alors pris la fuite, mais leur véhicule a été retrouvé accidenté à une centaine de mètres. À proximité, un homme a été découvert mort, tandis que quatre autres suspects se sont échappés.

Bruno Retaillau Ministre de l'intérieur s'est exprimé sur X :

Je félicite les hommes du RAID, Ils ont dû faire face cette nuit à des malfaiteurs armés qui n’ont pas hésité à leur tirer dessus. Un policier du RAID a été blessé par balle, je lui souhaite de tout cœur un prompt rétablissement. Je remercie aussi l’équipage de l’hélicoptère du GIGN venu en appui. Je salue leur incroyable courage, les Français sont fiers de nos unités d’élite.

Trois d'entre eux, identifiés comme étant des ressortissants irakiens du Kurdistan, ont été interpellés grâce à des moyens aériens déployés par la gendarmerie. Ils sont actuellement en garde à vue pour "tentative d'homicide volontaire sur un fonctionnaire de police". Un quatrième suspect reste activement recherché.

Le policier blessé, atteint à la jambe, a été transporté à l'hôpital, ses blessures étant jugées légères et son pronostic vital engagé. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a salué le courage des agents du RAID, qui ont affronté des malfaiteurs armés, et a félicité l’intervention du GIGN.

Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes : l'une pour "tentative d'homicide" et l'autre pour "recherche des causes de la mort", confiées à la Section de recherches de la gendarmerie de Dijon et à l'Inspection générale de la police nationale.