FRANCE - Défense française : une commande majeure pour moderniser l'armée de Terre

La DGA commande 530 véhicules blindés Serval Appui SCORPION

"Défense française : une commande majeure pour moderniser l'armée de Terre"

Le 31 décembre 2024, la Direction générale de l’armement (DGA) a franchi une étape décisive dans la modernisation de l'armée de Terre en commandant 530 véhicules blindés Serval Appui SCORPION. Cette acquisition, d’un montant de plus d’un milliard d’euros, illustre l’engagement de la France à renforcer ses capacités militaires face à des conflits de haute intensité.

Un bond technologique pour l'armée de Terre

Issu du programme SCORPION, le Serval Appui est une évolution du véhicule blindé Serval, conçu pour s’adapter aux exigences opérationnelles les plus complexes. Ses performances en termes de mobilité, de protection et d’autonomie en font un atout de premier plan pour les unités engagées en zone de contact.

Conformément à la Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, ces nouveaux blindés seront intégrés à l’environnement SCORPION et viendront renforcer les brigades interarmes et les divisions. Avec une livraison étalée entre fin 2025 et 2031, cette commande marque la troisième étape du programme VLTP (Véhicule Léger Tactique Polyvalent), après la livraison de 4 380 VT4 et la commande de 103 véhicules sanitaires non protégés.

Des capacités stratégiques renforcées

Le Serval Appui SCORPION ne se contente pas d’améliorer les capacités existantes : il introduit également des fonctions essentielles qui faisaient défaut à l’armée de Terre. Parmi elles :

La défense sol-air d’accompagnement (DSA) : avec une version équipée d’une tourelle permettant le tir sous blindage de missiles sol-air Mistral 3, le Serval renforce la protection des unités en mouvement.

La lutte anti-drones (LAD) : un modèle spécifique intégrera un radar, un système de détection des radiofréquences, une conduite de tir et un canon de 30-113 mm monté sur tourelle.

Les nœuds de communication tactiques (NCT) : une version du Serval sera dotée de capacités de communication satellitaire SYRACUSE IV, hertzienne et de dessertes, garantissant une interopérabilité optimale sur le terrain.

Un investissement structurant pour l’industrie de défense

Cette commande bénéficie directement à l’industrie de défense française, avec des retombées économiques majeures pour plusieurs sites industriels. KNDS France, avec ses sites de Satory, Bourges et Roanne, est en première ligne pour la production des blindés. TEXELIS (Limoges), MBDA (Le Plessis-Robinson et Bourges) et CS GROUP (Le Plessis-Robinson et Toulon) participent également au développement et à l’intégration des systèmes embarqués.

Vers une armée plus résiliente et adaptable

Dans un contexte géopolitique de plus en plus incertain, cette modernisation matérielle constitue un levier stratégique pour la France. L’acquisition des Serval Appui SCORPION s’inscrit dans une logique de renforcement des capacités militaires, garantissant une meilleure protection des troupes et une capacité d’adaptation face à des menaces toujours plus évolutives.

Avec cette commande ambitieuse, l’armée de Terre franchit un cap décisif vers une modernisation nécessaire, lui permettant de répondre avec efficacité aux défis opérationnels des années à venir.

Illustration Evaluation du Serval SCORPION en environnement grand froid (2023) - © SIRPA Terre