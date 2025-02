Tarn et garonne - Non à la flambée des loyers dans le logement social !

Depuis des années, les locataires des logements sociaux subissent de plein fouet les politiques d’austérité imposées au secteur du logement. La loi de finances 2025 marque enfin un début d’inflexion avec la diminution de 200 millions d’euros de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS), allégeant ainsi la pression financière qui pèse sur les bailleurs sociaux. Dans ce contexte, les gestionnaires de logements HLM de Tarn et Garonne ne doivent pas appliquer l’augmentation de 3,26% des loyers prévue depuis le 1er janvier.

La crise du logement continue de frapper durement les ménages les plus modestes, déjà étranglés par l’inflation et la hausse des charges. Ajouter une hausse des loyers à ces difficultés revient à accentuer encore la précarisation et les impayés, mettant en péril les locataires eux-mêmes, mais aussi l’équilibre du parc de logement social.

Les bailleurs sociaux ont une responsabilité : garantir un logement accessible à toutes et tous. La baisse de la RLS leur offre une marge de manœuvre qui doit être utilisée pour soutenir les locataires, et non pour les ponctionner davantage.

Nous appelons donc les acteurs du logement social en Tarn et Garonne à faire le choix de la justice sociale et à renoncer à toute hausse des loyers. Une telle décision enverrait un signal fort aux locataires et aux élus locaux : le logement social doit rester un outil de solidarité, et non un levier d’aggravation des inégalités. Ce combat pour le droit au logement est plus que jamais d’actualité. Il est temps d’agir en conséquence.

Julien Sueres – Chef de file des communistes à Castelsarrasin pour les municipales

Franck Cimpello – Chef de file des communistes à Valence d’Agen

Maximilien Reynès Dupleix – Secrétaire de la section du PCF Castelsarrasin, Valence et Lomagne