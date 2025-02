OCCITANIE - 20 ans de la loi Handicap : l'Occitanie poursuit son engagement – Entretien avec Pierre Lacaze

Le 11 février 2025 marque les 20 ans de la loi Handicap. À cette occasion, nous avons interrogé Pierre Lacaze, vice-président du Conseil régional d’Occitanie, sur les avancées et les engagements de la Région en matière d’inclusion et d’accessibilité.

Question : En 20 ans, la loi Handicap a changé le paysage de l’inclusion en France. Comment la Région Occitanie s’inscrit-elle dans cette dynamique ?

Pierre Lacaze : La Région Occitanie a toujours eu une approche volontariste en matière de handicap. Nous avons structuré notre action autour d’un plan régional ambitieux qui se décline en deux axes : améliorer l’inclusion des personnes en situation de handicap dans nos politiques publiques et renforcer la prise en compte du handicap au sein même de notre institution. Avec un budget de 52 millions d’euros en 2024, nous soutenons les associations, favorisons l’accès à l’emploi et poursuivons la mise en accessibilité des bâtiments et des transports.

Question : Justement, la question de l’accessibilité est centrale. Où en est la Région dans l’application de ses Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) ?

Pierre Lacaze : L’accessibilité de nos infrastructures est un enjeu prioritaire. Pour les lycées, nous avons investi 150 millions d’euros et, à la fin de 2023, 76 % des établissements étaient déclarés accessibles. Sur le réseau ferroviaire, 26 gares régionales ont été mises aux normes et nous poursuivons les travaux jusqu’en 2025. Pour les bâtiments régionaux, 8 sites sont actuellement en chantier, et nous avons intégré des exigences d’accessibilité dans nos marchés publics pour garantir des infrastructures réellement adaptées.

Question : L’accessibilité passe aussi par les ressources humaines. Quels efforts la Région mène-t-elle pour inclure les personnes en situation de handicap dans ses effectifs ?

Pierre Lacaze : Nous avons un taux d’emploi de 8,9 % de personnes en situation de handicap, bien au-delà du seuil légal de 6 %. En 2023, nous avons signé une convention avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour recruter 73 personnes en trois ans et mettre en place des aménagements adaptés. Nous proposons aussi des formations à nos agents et avons renforcé notre politique sociale pour accompagner les familles concernées.

Question : Quels sont les prochains défis pour la Région ?

Pierre Lacaze : Nous devons aller encore plus loin. Cela passe par l’innovation dans nos politiques publiques, une meilleure prise en compte des besoins spécifiques et une concertation continue avec les associations et les citoyens concernés. La Région Occitanie a montré qu’elle était à la hauteur de ces défis, et nous comptons poursuivre cet engagement sans relâche.