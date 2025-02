HÉRAULT - Lancement de la Commission d'Enquête du Sénat

Lancement de la Commission d’Enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'état

La commission d’enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’Etat s’est constituée le 6 février 2025 au Sénat.

Christian Bilhac, Sénateur de l’Hérault, y siège en tant que Vice-Président représentant le groupe RDSE.

En effet, depuis plus de deux ans, il met en avant cette problématique et saisit chaque occasion, lors des travaux de la commission des Finances ou encore dans le cadre de l’examen des textes de lois en séance, pour proposer une réforme des organismes publics et agences d’Etat, en vue de supprimer dans leur organisation les doublons de dépenses administratives, les chevauchements de compétences, y compris avec les collectivités territoriales et de clarifier les périmètres d’action de ces organismes aux yeux de nos concitoyens.

Alors que les 438 opérateurs publics recensés mobilisent environ 80 milliards d’euros de crédits, selon Christian Bilhac cet effort devrait permettre de réaliser des économies substantielles tout en simplifiant les procédures mais aussi en permettant de consacrer les crédits et les dépenses de personnel à des services plus directement opérationnels.

C’est pourquoi, il a choisi de rejoindre cette commission d’enquête et de participer à ses travaux dont la conclusion est prévue en juillet prochain.