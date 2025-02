Sète - Un Conseil Municipal chargé avec des décisions majeures à venir

Un Conseil Municipal chargé avec des décisions majeures à venir

Sète, le 4 février 2025 – Le prochain Conseil Municipal de Sète, prévu pour le lundi 10 février 2025 à 17h30, promet d’être riche en discussions et décisions. Sous la présidence du maire François Commeinhes, les élus se réuniront dans la salle Plantevin de l’Hôtel de Ville pour aborder un ordre du jour chargé, touchant à des domaines variés allant de la culture à l’urbanisme, en passant par l’action sociale et l’environnement.

Un ordre du jour dense et varié

La séance débutera par les formalités habituelles, avec la désignation du secrétaire de séance et l’approbation du procès-verbal du précédent Conseil Municipal. Ensuite, les élus plongeront directement dans le vif du sujet avec une série de dossiers soumis à délibération.

Culture :

Le premier point à l’ordre du jour concerne le Musée Paul Valéry, avec une convention de partenariat entre la Ville de Sète et l’association des Amis du musée Paul Valéry. Claude Muslin, rapporteur de ce dossier, présentera les détails de cette collaboration. Un autre point culturel sera abordé avec la Chapelle du Quartier haut, où des subventions exceptionnelles seront attribuées pour des expositions temporaires.

Action sociale et éducation :

Du côté de l’action sociale, Colette Jamma présentera un projet de création d’une structure multi-accueil, une crèche située rue Lacan, avec une demande de subvention auprès de la Caisse d’allocations familiales. L’éducation ne sera pas en reste, avec plusieurs conventions à l’étude, notamment une convention de mutualisation pour les fonds de la cité éducative de Sète, ainsi qu’un avenant à la convention relative aux formations BAFA et BAFD.

Ressources humaines et intercommunalité :

Hervé Merz abordera des questions relatives aux ressources humaines, avec la mise à disposition de personnel et une modification du tableau des emplois. En parallèle, Alain Armenio présentera un avenant à une convention de prestations de service entre la ville et Sète agglopôle méditerranée, concernant la mise à disposition des moyens du Service Logistique, Interventions et Manutention (SLIM).

Logement et renouvellement urbain :

Le logement abordable sera également au cœur des discussions, avec deux points majeurs : le développement de l’offre d’accession abordable à la propriété dans le quartier Ile de Thau, et une garantie d’emprunt pour une opération Bail Réel Solidaire. Le renouvellement urbain sera également à l’honneur, avec un projet de rénovation urbaine sur l’Ile de Thau et la construction de la nouvelle salle polyvalente Georges Brassens, dont le projet et le plan de financement seront soumis à approbation.

Aménagement urbain et environnement :

Vincent Sabatier présentera deux conventions de participation pour la ZAC Entrée Est Rive Sud, tandis que Blandine Authié sera chargée de désigner un membre du conseil municipal pour prendre une décision relative à une autorisation de travaux. L’environnement ne sera pas oublié, avec la mise en valeur de la forêt domaniale des Pierres Blanches et la rétrocession d’un espace vert à la résidence Golfe du Lion.

Délégation de service public et gestion du patrimoine :

Enfin, Francis Hernandez présentera une délibération sur le principe du recours à la délégation de service public pour les bains de mer, tandis que Vincent Sabatier clôturera la séance avec la vente aux enchères d’un véhicule et la gestion d’un bien vacant situé au 33 rue Paul Valéry.

Une séance cruciale pour l’avenir de Sète

Ce Conseil Municipal s’annonce donc comme un moment clé pour l’avenir de Sète, avec des décisions qui impacteront directement la vie des habitants. Les élus auront la lourde tâche de trancher sur des sujets variés, allant de la culture à l’urbanisme, en passant par l’action sociale et l’environnement. Les Sétois attendent avec impatience les résultats de ces délibérations, qui dessineront le visage de leur ville pour les années à venir.