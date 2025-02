FRANCE - Renfe franchit le cap du million de voyageurs entre la France et l'Espagne : une success story ferroviaire

Renfe franchit le cap du million de voyageurs entre la France et l'Espagne : une success story ferroviaire

Par Patrick VINCENT - Pour OCCITANIE TRIBUNE et EUROTRIBUNE

Madrid, 7 février 2025 – Depuis son inauguration en juillet 2023, les trains AVE internationaux de Renfe reliant la France et l'Espagne ont connu un succès retentissant. Aujourd’hui, l’opérateur ferroviaire espagnol annonce avoir transporté son millionième voyageur sur ces lignes transfrontalières, marquant une étape clé dans son expansion en France. Une performance qui confirme l’engouement des voyageurs pour une alternative rapide, durable et confortable à l’avion et à la voiture.

Marseille, plaque tournante du trafic franco-espagnol

Parmi les destinations les plus prisées, Marseille se distingue comme un point névralgique du réseau AVE international. Reliée directement à Madrid, la cité phocéenne attire autant les voyageurs espagnols que français, séduits par la rapidité et la commodité de ces liaisons ferroviaires. Le corridor Marseille-Madrid représente à lui seul 60 % de la fréquentation globale, un chiffre impressionnant qui témoigne de l’attractivité de cette liaison.

Mais Marseille n’est pas la seule à tirer son épingle du jeu. Les lignes Lyon-Barcelone et Barcelone-Montpellier sont également très fréquentées, avec des arrêts stratégiques dans des villes comme Nîmes, Perpignan, Figueres ou Gérone. Ces connexions permettent aux voyageurs de relier facilement des destinations touristiques majeures des deux côtés des Pyrénées, tout en profitant du confort et de la ponctualité des trains AVE.

Une expansion qui ne s’arrête pas là

Renfe ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir conquis Lyon et Marseille, l’opérateur espagnol prépare déjà son prochain coup : l’ouverture d’une troisième ligne internationale au printemps 2025, reliant Toulouse à l’Espagne. Cette nouvelle liaison, qui a reçu le feu vert de l’Agence ferroviaire de l’Union européenne, viendra renforcer le réseau existant et offrira aux voyageurs encore plus de flexibilité.

Avec cette troisième ligne, Renfe proposera six trains quotidiens (trois dans chaque sens) reliant 17 villes françaises et espagnoles. Une véritable révolution pour les trajets transfrontaliers, qui étaient auparavant souvent limités à la route ou à l’avion. Grâce à ces nouvelles connexions, Renfe s’impose comme l’opérateur leader des liaisons ferroviaires entre la France et l’Espagne, tout en répondant aux exigences de mobilité durable portées par le projet d’espace ferroviaire unique européen.

Un modèle de mobilité durable

L’un des aspects les plus remarquables de cette success story est son impact environnemental. En offrant une alternative écologique aux trajets aériens et routiers, Renfe contribue à réduire l’empreinte carbone des déplacements entre les deux pays. Les trains AVE, connus pour leur vitesse et leur efficacité énergétique, sont devenus un symbole de la mobilité durable en Europe.

« Nous sommes fiers d’avoir atteint ce cap symbolique du million de voyageurs en moins de deux ans », déclare un porte-parole de Renfe. « Cela montre que les voyageurs sont prêts à adopter des modes de transport plus respectueux de l’environnement, à condition qu’ils soient fiables et performants. »

Et demain ?

Avec l’arrivée de la ligne Toulouse-Barcelone en 2025, Renfe continue de tisser sa toile sur le territoire français, tout en consolidant sa position de leader des trafics transfrontaliers. L’objectif est clair : offrir aux voyageurs un réseau ferroviaire dense, rapide et durable, capable de rivaliser avec l’avion sur les trajets moyens et longs.

Alors que l’Europe s’engage de plus en plus dans la transition écologique, Renfe semble bien parti pour devenir un acteur clé de la mobilité de demain. Et avec un million de voyageurs déjà conquis, l’avenir s’annonce plus que jamais sur les rails.

À propos de Renfe :

Renfe est l’opérateur ferroviaire national espagnol, spécialisé dans les trains à grande vitesse (AVE). Depuis son entrée sur le marché français en 2023, Renfe a rapidement su s’imposer comme une alternative crédible et durable aux modes de transport traditionnels.