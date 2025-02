Pyrénées-Orientales - LFI à Saillagouse : Les atouts pour se rapprocher de la perspective majoritaire

La deuxième étape du cycle de réunions publiques lancé par La France Insoumise portant sur le thème « Les blocs électoraux : stratégies d’élargissements et perspectives majoritaires » s’est déroulée ce mercredi 5 février à Saillagouse, en Cerdagne. Nicolas Sanchis, animateur du groupe local de La France Insoumise sur le secteur, accueillait Francis Daspe en insistant sur la nécessité d’œuvrer pour se rapprocher de la perspective majoritaire.

Pour cela, Francis Daspe déclinait quelques-uns des atouts dont La France Insoumise bénéficie et qui contribuent à en faire la première force de gauche actuellement. « Depuis 2012 et la première candidature à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, nous nous sommes constitués un socle électoral de plus en plus solide ». Et ce d’autant plus que La France Insoumise est passée experte dans la capacité à créer des dynamiques au cours des campagnes électorales en suscitant un enthousiasme et une implication populaires d’ampleur. « Nos idées et notre militantisme bénéficient au sein de l’opinion publique d’une incontestable résonance », expliquait-il. Dans cette optique le programme de La France Insoumise, qui a fait l’objet d’une récente actualisation avec une centaine de mesures supplémentaires, représente un point d’appui non négligeable. Il en va également de l’incarnation du mouvement tant au niveau national que dans les départements.

Un domaine dans lequel des progrès sont attendus est celui de l’enracinement dans les territoires. « La France Insoumise reste une organisation politique jeune. Les prochaines élections municipales seront sans aucun doute l’occasion de réaliser un saut qualitatif et quantitatif en la matière ».

Florent Idrac présent à cette réunion faisait remarquer que le principal obstacle pour parvenir à cette perspective majoritaire résidait dans les formes de résignation pouvant se développer parmi nos concitoyens. Mais il est vrai que lutter contre est la raison d’être de tout militantisme…