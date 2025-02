HÉRAULT - Résultats des élections des membres de la chambre départementale d'agriculture

Résultats des élections des membres de la chambre départementale d’agriculture / de la chambre territoriale de / interdépartementale d’agriculture de l’Hérault 2025

Les élections générales des membres des chambres d'agriculture se sont tenues du 15 janvier au 31 janvier 2025. Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en collaboration étroite avec les préfets, les services déconcentrés et Chambres d'agriculture France, a veillé à la mise en œuvre d’un processus électoral rigoureux et transparent.

A l’issue des dépouillements, la préfecture de l’Hérault publie ce 6 février les résultats des différents collèges. Il est rappelé que ces résultats sont publiés sous réserve des recours déposés le cas échéant.

Suite aux élections des chambres départementales/interdépartementales/territoriales, les membres élus procéderont à l’élection des chambres au niveau régional. Ces instances verront leurs nouveaux membres installés au cours du premier trimestre 2025.

Les chambres d’agriculture, établissements publics administratifs, jouent un rôle clé dans la représentation, l’accompagnement du monde agricole et l’animation des dynamiques locales. Dirigées par des membres élus pour un mandat de six ans, elles représentent une voix essentielle pour les exploitants agricoles, les salariés de la filière, ou les groupements professionnels.