FRANCE -  Une révolution pour l'autonomie : les fauteuils roulants intégralement remboursés dès décembre 2025

Une révolution pour l’autonomie : les fauteuils roulants intégralement remboursés dès décembre 2025

Paris, le 6 février 2025 – À partir du 1er décembre 2025, les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l’Assurance maladie. Une annonce qui marque un tournant historique pour les personnes en situation de handicap en France. Cette réforme, promise par le président de la République lors de la Conférence nationale du handicap d’avril 2023, met fin à des décennies de parcours du combattant administratif et financier pour l’accès à ces équipements essentiels.

Fin des restes à charge : un soulagement pour des milliers de familles

Jusqu’à présent, obtenir un fauteuil roulant adapté relevait souvent de l’exploit. Entre les démarches administratives complexes, les délais interminables et les coûts prohibitifs, de nombreuses personnes étaient contraintes de renoncer à un équipement pourtant indispensable à leur autonomie. Les restes à charge pouvaient atteindre plusieurs milliers d’euros, obligeant certains à recourir à des cagnottes en ligne ou à la solidarité de leur entourage. Une situation qui ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir.

Dès décembre 2025, l’Assurance maladie deviendra le seul financeur des fauteuils roulants, garantissant une prise en charge intégrale, sans reste à charge pour les usagers. « Disposer rapidement d’un équipement adapté aux besoins quotidiens de chacun n’est pas un luxe. C’est une condition essentielle pour garantir l’inclusion des personnes en situation de handicap », a déclaré Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.

Un guichet unique pour simplifier les démarches

La réforme instaure un guichet unique, simplifiant radicalement le parcours des usagers. Désormais, une fois le besoin identifié par un professionnel de santé, l’Assurance maladie prendra en charge l’ensemble des coûts, y compris les options et adjonctions spécifiques. Les demandes d’accord préalable devront recevoir une réponse dans un délai de deux mois maximum. En l’absence de réponse, la demande sera automatiquement validée, garantissant un accès rapide aux équipements nécessaires.

« Trop longtemps, obtenir un fauteuil roulant a été un parcours semé d’embûches. Cette réforme met fin à ces injustices », a souligné Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap. « Désormais, chaque fauteuil roulant sera pris en charge à 100 % pour répondre pleinement aux besoins. »

Une réforme qui mise sur la qualité et l’innovation

Au-delà du remboursement intégral, la réforme vise à améliorer la qualité des fauteuils roulants. La Haute Autorité de santé (HAS) sera chargée d’évaluer les produits pour garantir leur efficacité et leur durabilité. Les options et adjonctions indispensables aux besoins spécifiques des usagers seront également intégralement prises en charge, favorisant ainsi l’accès à des équipements toujours mieux adaptés.

Par ailleurs, la réforme encourage une démarche écologique en valorisant les fauteuils roulants remis en bon état d’usage. Les usagers auront cependant toujours le choix entre un produit neuf ou reconditionné, sans pression financière.

Le sport accessible à tous

Dans le prolongement des Jeux paralympiques de Paris 2024, la réforme acte également la prise en charge intégrale des fauteuils roulants sportifs. Jusqu’à présent, ces équipements n’étaient que partiellement remboursés, limitant l’accès au sport pour de nombreuses personnes. Désormais, les fauteuils sportifs standards seront remboursés jusqu’à 2 400 euros, tandis que les modèles plus complexes ou sur mesure pourront être pris en charge sur demande d’accord préalable.

« Cette réforme réaffirme notre ambition de garantir à chacun l’accès au sport, en valorisant à la fois la solidarité et l’émancipation », a déclaré le gouvernement.

Un comité de pilotage pour garantir les engagements

Pour assurer la bonne mise en œuvre de cette réforme, un comité de pilotage sera créé, placé sous l’autorité de la ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap. Ce comité, composé d’associations et d’experts, veillera à ce que les engagements soient respectés et pourra proposer des ajustements en fonction des besoins des usagers et des évolutions du marché.

« Cette réforme est le fruit d’un travail collectif avec les associations, les professionnels de santé et les acteurs du secteur. Ensemble, nous avons conçu un modèle qui répond aux attentes des usagers et qui inscrit durablement la mobilité des personnes en situation de handicap dans notre pacte républicain », a conclu Charlotte Parmentier-Lecocq.

Avec cette réforme, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur d’une société plus inclusive et plus solidaire. L’accès aux fauteuils roulants ne doit plus être un privilège, mais un droit effectif pour tous.