BASSIN DE THAU - Une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte à Frontignan : la sécurité civile en alerte

Une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte à Frontignan : la sécurité civile en alerte

Frontignan, le 4 février 2025 – Ce mardi matin, une découverte pour le moins explosive a été faite sur le site de l’ancienne raffinerie Exxon Mobil à Frontignan. Une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale, mesurant 1,2 mètre et pesant 220 kg, dont environ 100 kg d’explosif, a été mise au jour lors des travaux de dépollution du site. Une trouvaille qui, bien que prévisible, a immédiatement mobilisé les autorités et les services de déminage.

Une découverte historique, mais pas inattendue

La présence de cet engin explosif n’a pas surpris les experts. En effet, le littoral héraultais, et plus particulièrement Frontignan, a été la cible de bombardements alliés en 1944, visant des sites stratégiques de la région. Cette bombe, enfouie à 3 mètres de profondeur sous 100 tonnes de sable, témoigne de cette période tumultueuse de l’histoire.

L’exploitant du site, conscient des risques liés à ces opérations de dépollution, avait pris toutes les précautions nécessaires. Un démineur privé était présent sur place pour inspecter les fouilles. Dès la découverte de l’engin, les procédures de sécurité ont été immédiatement activées, et la préfecture a été alertée. Les démineurs de la sécurité civile se sont rendus sur les lieux dans la journée pour sécuriser la zone.

Un périmètre de sécurité mis en place

Les démineurs ont délimité un périmètre de sécurité autour du point d’enfouissement de la bombe. Selon les autorités, il n’y a aucun danger pour les riverains ni pour les travailleurs du site. Les opérations de dépollution ont d’ailleurs repris, sous haute surveillance.

Ce mercredi matin, une réunion cruciale s’est tenue à la préfecture, présidée par le préfet et en présence du maire de Frontignan, des services de l’État concernés (démineurs de la sécurité civile, police nationale, DREAL), de la SNCF et de l’exploitant Exxon Mobil. L’objectif : établir un calendrier et définir les modalités de destruction de l’engin explosif.

Une destruction programmée avec précaution

La destruction de la bombe est prévue pour début mars, après une phase d’investigations menée par le service de déminage d’ici la fin février. Les habitants de Frontignan seront informés en détail des modalités de l’opération, afin de garantir leur sécurité et de minimiser les impacts sur la vie quotidienne, notamment sur le trafic ferroviaire.

« Toutes les dispositions et précautions seront prises pour assurer, le jour J, la sécurité des habitants de la ville de Frontignan », a assuré le préfet. Une opération délicate, mais nécessaire, pour tourner une page de l’histoire tout en préservant la quiétude de la cité.

En attendant, la vie à Frontignan continue, sous le signe de la vigilance. Une vigilance qui rappelle que, même des décennies plus tard, les traces de la guerre peuvent encore refaire surface.