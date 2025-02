FRANCE - Communiqué de presse - Rencontres Flotauto de Paris : FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT et FRAIKIN s'asso

FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED), pionnier et leader des boîtiers FlexFuel, profite de sa présence aux Rencontres Flotauto de Paris, qui se tiennent aujourd’hui à la Grande Halle de la Villette, pour présenter son offre en faveur de la décarbonation des flottes. Une offre qui a su séduire FRAIKIN, leader européen de la location de véhicules industriels, utilitaires et commerciaux puisqu’il propose désormais à la location des véhicules équipés de boîtiers de conversion FlexFuel pour rouler au Superéthanol-E85 aux clients qui le demandent.

FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED), pionnier et leader des boîtiers FlexFuel, profite de sa présence aux Rencontres Flotauto de Paris, qui se tiennent aujourd’hui à la Grande Halle de la Villette, pour présenter son offre en faveur de la décarbonation des flottes. Une offre qui a su séduire FRAIKIN, leader européen de la location de véhicules industriels, utilitaires et commerciaux puisqu’il propose désormais à la location des véhicules équipés de boîtiers de conversion FlexFuel pour rouler au Superéthanol-E85 aux clients qui le demandent.

Il n’existe plus de véhicules utilitaires légers FlexFuel d’origine disponibles à la location. Cependant, les professionnels demandent à louer des véhicules roulant à l’E85. Cette forte demande exprimée est un contexte favorable à l’E85.

FRAIKIN fait désormais appel aux services de FFED pour répondre aux demandes de ses clients en la matière et insère l’offre FFED dans son catalogue.

Cette offre répond ainsi aux enjeux de mobilité des clients de FRAIKIN qui améliorent leur bilan carbone tout en réduisant significativement les coûts de leurs carburants et des taxes :

la conversion des véhicules essence ou hybride essence au Superéthanol-E85 permet de réduire de 50% les émissions de CO2 et de 90% les émissions de particules fines ;

le prix très compétitif de l’E85, à 0,78€/L en moyenne, permet des économies conséquentes sur des flottes qui roulent 25 à 30 000 km par an. Ainsi pour 20 000 km parcourus ce sont plus de 1100€ d’économies de carburant par an et par véhicule qui sont réalisées ; (1)

depuis le 1er janvier 2025, les véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 dont les émissions sont inférieures à 250g de CO2/ km bénéficient d’un abattement de 40 % sur les émissions de CO2, lesquelles servent de base au calcul de la Taxe annuelle sur les Véhicules de Société (TVS). Cet abattement s’applique chaque année et sans limite de durée. Il constitue un avantage fiscal très attractif pour les entreprises.

« Avec une offre type de véhicule compact sur 36 mois, FRAIKIN et FFED permettront en moyenne 5500€ d’économies sur le Total Cost of Ownership (TCO), soit des économies qui se comptent en millions d’euros pour des flottes d’envergure nationale. », déclare Jérôme Loubert, Responsable Développement Europe de FFED.

« Accompagner nos clients dans le choix de la meilleure solution pour leur métier, tout en leur permettant d’agir sur leur empreinte environnementale est notre mission. Proposer le passage au Superéthanol-E85 à ceux qui ne peuvent pas passer à l’électrique par exemple était évident. Cette solution s’inscrit dans notre stratégie pour décarboner les kilomètres de nos clients. » confirme Bérénice Bougard, Directrice Décarbonation et Innovation chez FRAIKIN.

Les boîtiers FlexFuel sont compatibles avec de nombreux modèles, du véhicule particulier au véhicule utilitaire léger (compact, berline, SUV, ...).

Retrouvez les prestations et les services de FFED pour les flottes d’entreprise aux Rencontres Flotauto de Paris sur le stand n° A49.

: prix des carburants au 31 janvier 2025 – https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/prix-produits-petroliers#scroll-nav__5 – pour un véhicule consommant 7L/100 km et en intégrant une surconsommation de 25%

A propos de FlexFuel Energy Development :

Spécialisée dans l’optimisation des performances et des consommations des moteurs, FlexFuel Energy Development conçoit et commercialise depuis 2008 une gamme de produits performante et reconnue.

Ses domaines d’expertise portent à la fois sur le nettoyage des moteurs particuliers et industriels par injection de gaz dans l’admission (décalaminage à l’hydrogène) et sur les boîtiers de conversion au Superéthanol-E85 pour tout véhicule à injection électronique.

Plus d’informations sur www.flexfuel-company.com

A propos de FRAIKIN :

Leader en Europe, avec 80 ans d’expérience, plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023 pour 60.000 véhicules en circulation dans 10 pays et plus de 3.000 collaborateurs, le Groupe propose des solutions compétitives, sûres et à forte valeur ajoutée pour toutes les flottes de véhicules commerciales et industrielles. Pionnier des services intelligents de sous-traitance et de gestion de flottes de véhicules, FRAIKIN est le leader de la location longue durée de véhicules commerciaux et industriels. Le Groupe innove et s’adapte en permanence pour aider ses 11.200 clients européens à répondre aux attentes de leur clientèle. Pour plus d’informations : www.fraikin.fr