Haute-Garonne - A Martres-Tolosane, un éclairage public rénové pour des économies énergétiques et financières

La mairie de Martres-Tolosane et le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) ont inauguré le 5 février les travaux de rénovation de 456 luminaires d’éclairage public intervenus dans différents secteurs de la commune.

Après les interventions de Loïc Gojard, Conseiller départemental et Maire de Martres-Tolosane, et de Thierry Suaud, Président du SDEHG, les participants à cette inauguration ont pu découvrir les nouvelles installations d’éclairage public de la commune lors de la visite nocturne ponctuée des commentaires de l’équipe technique du SDEHG.

Ont notamment participé à cette rencontre Paul-Marie Blanc, Président de la Communauté de communes Cœur de Garonne, les élus des communes voisines, les services du SDEHG et les représentants de l’entreprise SPIE CityNetworks.

Les anciennes lanternes ont été remplacées par des lampes LEDS de faible consommation énergétique permettant de réaliser 72% d’économie d’énergie. Une extinction de l’éclairage public en cœur de nuit a été programmée.

Plusieurs objectifs ont été atteints : réduire la pollution lumineuse, préserver la biodiversité et la santé humaine, réaliser des économies d’énergie, maîtriser les dépenses publiques et améliorer la qualité de l’éclairage et le confort des habitants.

Grâce à cette rénovation, la commune va diviser sa facture d’électricité par 3,5 représentant une économie de 19 500 € par an.

Les travaux, confiés à l’entreprise SPIE CityNetworks, sont financés par les économies d’énergie réalisées, le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie et la contribution du SDEHG.

Loïc GOJARD, Maire de Martres-Tolosane : « Grâce au programme LED++ proposé par le SDEHG, nous avons pu aller plus vite et plus loin dans la rénovation de l’éclairage public. 456 points lumineux ont été rénovés en quelques mois. Aujourd’hui 89% de l’éclairage public est éclairé en LED et donc beaucoup moins consommateur en électricité. Je tiens à remercier le SDEHG, son président Thierry SUAUD et ses équipes, pour les projets que nous menons ensemble au quotidien. En 2025, un autre projet verra le jour avec la création d’ombrières photovoltaïques sur les parkings de l’école et de la maison de retraite. »