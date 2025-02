Haute-Garonne - Le Plan : une ombrière photovoltaïque en autoconsommation pour la salle communale

Le Maire de Le Plan, Jacques Servat, et le Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), Thierry Suaud, ont inauguré le 5 février l’ombrière photovoltaïque en autoconsommation installée sur le parking de la salle communale.

Ont notamment participé à cette rencontre Loïc Gojard, Conseiller départemental, Paul-Marie Blanc, Président de la Communauté de communes Cœur de Garonne, les élus des communes voisines, les services du SDEHG et les représentants de l’entreprise Citéos.

Cette ombrière, d’une puissance de 9 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité à la salle communale située juste à côté. Au total, 20 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 42 m² représentant une production annuelle de 11 MWh. 22% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par la salle communale et le restant est revendu.

Cette nouvelle installation permet ainsi à la commune de diminuer sa facture d’électricité en autoconsommant l’électricité produite et de générer des revenus supplémentaires grâce à la revente de l’électricité produite en surplus. L’ombrière rapportera ainsi 1 450 € par an à la commune grâce à l’énergie économisée et les recettes de la revente de l’électricité produite en surplus.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme du SDEHG de développement de l’autoconsommation par la mise en place d’ombrières photovoltaïques au profit des communes haut-garonnaises.

Au-delà de l’engagement de la commune dans la production d’énergie renouvelable, le dispositif proposé par le SDEHG permet un amortissement des coûts d’investissement dès la mise en service de l’ombrière.

Jacques Servat, Maire de Le Plan : « La concurrence impitoyable concernant le marché de l’électricité démontre que ce système de production par le nucléaire et les énergies fossiles arrive à un virage de saturation en terme économique et écologique. L’innovation et la recherche sur les énergies renouvelables comme les ombrières, les panneaux photovoltaïques et autres prouvent que la ressource électrique peut être produite autrement. Les éléments naturels (eau, vent, soleil) sont des nouvelles alternatives pour exploiter l’électricité. Investir dans ces nouveaux projets est une opportunité pour l’avenir. L’autoconsommation et la revente potentielle de l’électricité sont un nouvel éventail pour la gestion, la maîtrise budgétaire et une nouvelle source financière pour les collectivités territoriales. Dans cette perspective, le Syndicat Département d’Energie de la Haute-Garonne est un partenaire de choix pour conseiller et accompagner les mairies. Le principe de la mise à disposition d’une combrière photovoltaïque clé en main sous candidature est une aubaine et incite les communes à se diversifier dans la consommation de l’électricité. »