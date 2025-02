HÉRAULT - TAPATOUDI: Rencontres/ateliers avec VIOLAINE COSTA, autrice-illustratrice jeunesse

La sixième saison continue avec l’artiste Violaine Costa qui séjournera à Pézenas du 10 au 13 février, le temps de rencontrer grands et petits lecteurs...et de leur faire naître un peu de magie dans leurs regards. Offrir du rêve !

Venez découvrir son univers rempli de poésie, de mots doux, d’animaux craquants et d’idées chatoyantes lors de 2 rencontres / ateliers pop-up ouverts à tous sur inscription à partir de 6 ans :

Mercredi 12 février 2025 :

• Médiathèque du POUGET à 10h00.

• Médiathèque de PINET à 14h30.

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lectures, d’échanges avec l’auteur et de dédicaces. Vente de livres sur place avec la librairie « Un point, un trait »de Lodève.

Diplômée de l’école Émile Cohl à Lyon, Violaine Costa est passionnée par les moments créatifs partagés lors d’ateliers de dessin et de pop-up, que ce soit en milieu scolaire ou lors de salons. Coordinatrice de la filière Arts graphiques à l'École Supérieure d'Arts Brassart à Annecy, spécialisée en illustration et direction artistique, Violaine se consacre à l'illustration de livres pour enfants. Elle ébauche des girafes, des souris, des lapins, griffonne des ours, des flamands roses, mais son dada est de dessiner le tout avec une poésie révélée par la pointe de son crayon.

ET….N’oubliez pas le festival TAPATOUDI du 16 au 18 mai 2025 à Pézenas !

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.tapatoudi.fr . ou sur les réseaux sociaux.

Sixième saison autour de la littérature jeunesse, proposée par l'association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques de la communauté de communes du Clermontais, des médiathèques de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et des médiathèques de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée.