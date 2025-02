OCCITANIE - Saint valentin et vacances de février avec l'Office de Tourisme de Montpellier

LA SAINT VALENTIN

HISTOIRE(S) D'AMOUR(S)

Parcourez l'Ecusson à la découverte des romances qui s'y sont jouées : des amours interdits, cocasses, contrariés ou malheureux qui ont parfois bouleversé les époques et les moeurs.



Durant cette visite, vous en saurez davantage sur la drague Place de la Comédie au début du siècle dernier, la scandaleuse liaison entre la comtesse de Ganges et le cardinal de Bonzi qui fit parler tout Montpellier ou encore la légende de la belle Maguelone dont la romance épique avec le chevalier Pierre de Provence fut dit-on à l'origine de la construction de la cathédrale de Maguelone, entre autres grandes histoires racontées au fil des rues et monuments de la ville.

Pour parfaire l'ambiance romantique, une coupe de champagne vous attend au sommet de l'arc de triomphe au coucher du soleil.

Vendredi 14 février de 18h à 20h – prix 36 € par couple

ROMANTIQUE SAINT-VALENTIN

A l'occasion de la St Valentin, offrez à votre moitié une découverte romantique de la ville... une soirée pas comme les autres !:

1h30 de balade guidée (incluant la découverte du Mikvé et l'ascension de l'arc de triomphe), suivie d'une dégustation de chocolats chez notre partenaire Thierry Papereux, au coeur de l'Écusson. En bonus : un cadeau surprise par couple !

Vendredi 14 février de 18h à 20h Prix 36 € par couple

A HAUTEUR D ENFANTS

JEU DE PISTE "LES 3 GRÂCES MÈNENT L'ENQUÊTE"

Alors que les Trois Grâces organisent sur la place de la Comédie un somptueux banquet pour les dieux de l'Olympe, horreur ! Les fruits préparés pour les convives ont disparu. Les invités arrivent d'ici quelques heures et les plateaux sont vides.

D'étape en étape, collectez des indices sur l'identité du voleur. À l'issue de l'enquête, retrouvez les fruits subtilisés, capturez le voleur en photo et venez récupérer votre récompense à l'Office de tourisme.

Infos pratiques :

Le jeu est disponible au guichet d'accueil de l'Office de Tourisme prix 16 € par famille

Pour tous de 7 à 107 ans ! Durée estimée : 1h30.

CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS AVEC PERETTE LA MOUETTE

Perette la mouette vient visiter Montpellier ! En famille et avec un guide conférencier venez découvrir la ville avec elle.

Grâce à un livret d'activités, les enfants de 8 à 11 ans pourront déambuler les yeux grands ouverts et l'esprit curieux.

Observations, quiz, dessins et jeux à relier seront au programme pour apprendre en s'amusant. Munissez-vous d'un stylo et préparez-vous à survoler 1000 ans d'histoire avec Perette !

Mercredi du 12 février 2025 au 19 février 2025 - 15:00 à 17:00 – Prix à partir de 10 €

MINA ET LE SCEAU DU TEMPS

La jeune Mina a un incroyable pouvoir : munie d'un mystérieux sceau, elle peut traverser les époques et rencontrer les plus illustres savants qui ont marqué l'histoire de Montpellier.

Avec elle, les enfants de 9 à 13 ans pourront parcourir la ville et découvrir l'histoire des métiers de chirurgien, pharmacien, médecin et botaniste.

Grâce à un livret d'activités remis lors de la visite, la médecine montpelliéraine n'aura (presque) plus de secrets pour eux !

Le 26 février 2025 - 15:00 à 17:00 - Prix à partir de 10 €

MONUMENTS À LA CARTE

VUE ROYALE DEPUIS L'ARC

Vous en rêvez, l'office du tourisme de Montpellier l'a fait ! Venez gravir les 90 marches qui vous mèneront au sommet de l'arc de triomphe de la ville.

Depuis la terrasse de ce monument du XVIIème siècle honorant le règne de Louis XIV, contemplez un magnifique panorama sur Montpellier et ses alentours, laissez-vous conter l'histoire de la place du Peyrou et de l'impressionnante statue du roi soleil par notre guide et ne résistez pas à l'envie de repartir avec un selfie…royal !

Dates : Le 16 février 2025 - 10h30 à 11h00 / 11h00 à 11h30 / 11h30 à 12h00 / 12h00 à 12h30 A partir de 5€

MONUMENTS À LA CARTE L'ARBRE BLANC

Inscrivez-vous vite pour profiter d'une vue à couper le souffle! Signé Fujimoto cette folie urbaine allie audace et élégance.

Plus haute terrasse de cette série, elle vous offrira dans le cadre exclusif de cette visite une vue dégagée à 360 degrés sur la ville, la mer, la montagne.

Et si vous ne voulez plus redescendre, le bar ouvre à 18h et vous permettra de prolonger la soirée.

Le 19 février 2025 - 10h30 à 11h30 11h30 à 12h30 - Prix 5 €

L'ÉGLISE SAINT-ROCH

Laissez-vous conter l'histoire insolite de l'église Saint-Roch et de son saint, personnage emblématique de Montpellier.

Monument emblématique des grands travaux du XIXème siècle à Montpellier, l'église Saint Roch interpelle par la grande sobriété de sa façade qui révèle une histoire insolite.

Entrez à sa découverte et laissez-vous conter l'histoire de Saint Roch, personnage emblématique de la ville dont les vitraux, statues et peintures nous évoquent son combat contre la peste noire et sa rencontre avec un chien guérisseur. Une visite courte pour comprendre cette église chère aux montpelliérains.

Le 21 février : 10h30 à 11h30 / 11h30 à 12h30 Durée : 1h – Prix 5 €

LE MIKVÉ, UN JOYAU PRÉSERVÉ

Découverte du mikvé, lieu méconnu mais magique de Montpellier, avec un guide conférencier !

Le mikvé médiéval de Montpellier, bain rituel juif de purification du XIIIe siècle est le témoin de l'importance de la communauté juive qui a joué un grand rôle dans le développement et le rayonnement de Montpellier.

Situé au cœur de ce qui fut le quartier juif, le mikvé compte parmi les plus anciens et les mieux conservés d'Europe.

Il est alimenté par une nappe d'eau souterraine constamment renouvelée ; l'eau sorte d'un orifice (ou gargouille) qui symbolise son passage.

Date : Le 26 février 2025 10h00 à 13h00 - Prix 5 €

Les Thématiques

LE CHÂTEAU DE CASTRIES

Venez vous émerveiller de l'élégance et du prestige de cet incroyable monument aux portes de Montpellier.

Construit dès la fin du XVIème siècle par la famille de la Croix de Castries, le spectaculaire château de Castries n'a arrêté au cours de son histoire de surprendre par son décor, ses jardins à la André le Nôtre et son aqueduc créés par Pierre-Paul Riquet.

Le château longtemps en travaux a rouvert ses portes, l'occasion de découvrir avec un guide ses salons, archives, chambres, communs et grande salle à manger restaurés avec son mobilier d'époque.

Chaque jeudi du 13 février 2025 au 27 février / 14h30 à 16h30 - Prix 12 €

STREET ART, VUE D'ENSEMBLE

Vélos qui semblent s'échapper des murs, mosaïques facétieuses, graffitis sur les toits et multiples collages décorent Montpellier au quotidien faisant de la ville un grand musée à ciel ouvert. Une question cependant se pose : est-ce de l'art ou du vandalisme ?

Grâce à nos guides conférenciers, parcourez les rues à la recherche de ces œuvres insolites, discrètes ou grandioses. Vous vous initiez également aux différentes techniques et codes du street art pour mieux comprendre ce phénomène et observer la ville d'un œil nouveau.

Vendredi 14 - lundi 17 février - vendredi 21 février à 15h samedi 1 er mars à 15h Prix 12 €

LES COULISSES DU STADE DE LA MOSSON

Découvrez le stade de la Mosson. Comme si vous étiez un joueur, entrez dans le vestiaire et accédez au bord de la pelouse.

Le groupe sera conduit par Philippe Sers, commentateur emblématique du club.

Dates : Le 20 février 2025 10h00 à 11h15 ET Le 25 février 2025 10h00 à 11h15 - Prix 15€

LES HÔTELS PARTICULIERS, DES TRÉSORS D'ARCHITECTURE

La visite des cours d'hôtels particuliers vous offre l'opportunité de découvrir l'évolution de la demeure à Montpellier, du Moyen Âge au XIXe siècle. De l'hostal médiéval à l'immeuble de rapport du XIXe, partez pour un voyage architectural dans l'espace et le temps.

Mercredi 12 février à 10h30 / Mercredi 19 février à 15h et jeudi 27 février à 15h prix 12 €

