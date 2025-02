BASSIN DE THAU - MARSEILLAN - L'UFC Que Choisir vient en aide aux consommateurs de Marseillan

L'UFC Que Choisir vient en aide aux consommateurs de Marseillan

onne nouvelle pour les consommateurs de Marseillan ! L'association UFC Que Choisir met en place une permanence régulière dans la commune pour accompagner les citoyens face aux litiges de consommation.

Chaque premier et troisième mardi du mois, de 9h30 à 11h30, les habitants pourront rencontrer un conseiller litiges au sein des locaux du restaurant des anciens, sous les halles, rue de l'abbé Grégoire. Une initiative qui vise à offrir un soutien de proximité aux consommateurs confrontés à des problèmes avec des professionnels ou des prestataires de services.

Un accompagnement personnalisé

Grâce à son réseau de bénévoles, l’UFC Que Choisir accompagne le public dans la résolution amiable des litiges. L’objectif : informer, conseiller et défendre les consommateurs face aux abus. Pour bénéficier de ce service, il est nécessaire de prendre rendez-vous en appelant le 04 30 41 53 30. contact@sete.ufcquechoisir.fr

En complément de cette permanence, l’association propose également d’intervenir à Marseillan pour animer des ateliers sur des thèmes de consommation actuels. Une démarche pédagogique visant à sensibiliser le public aux bonnes pratiques et aux droits des consommateurs.

Un engagement citoyen au service des consommateurs

Avec cette présence renforcée sur le territoire, l’UFC Que Choisir Sète Bassin de Thau confirme son engagement en faveur d’une consommation plus juste et plus transparente. L'association invite tous les Marseillanais concernés par un litige à ne pas rester seuls face à leurs problèmes et à venir rencontrer un conseiller.

Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site de l’association sete.ufcquechoisir.fr, de suivre son actualité sur Facebook (UFC Que Choisir Sète Bassin de Thau) et Instagram (@ufcquechoisirsetebassindethau).

Une opportunité précieuse pour les consommateurs souhaitant faire valoir leurs droits !