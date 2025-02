HÉRAULT - Avis favorables de la CDAC à Lattes et Clermont L'Hérault

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CDAC)



La Commission Départementale d'Aménagement Commercial s'est tenue à la Préfecture de l'Hérault le mardi 4 février 2025.



1. Le projet de création d'exploitation commerciale par une modification substantielle du projet autorisé par la CDAC n° 2023-01-01 du 24 janvier 2023 à la S.C.I. BBC, qui consiste en l'extension d'un ensemble commercial par la création d'un magasin de sport de glisse à l'enseigne Spot Hunters d'une surface finale de 312 m'SV, situé rue du Mas de la Fiole - ZAE de la Banquière à LATTES (34), sans permis de construire, a recueilli un avis favorable.



2. Le projet d'extension du centre commercial Grand AXE portant la surface de vente de 6 495 m? à une surface finale de 7 529 m'SV, par l'extension de l'Hyper U (+ 464 m') et l'extension de sa

galerie marchande (+ 570 m'), pour la création d'un magasin généraliste non alimentaire sous l'enseigne ACTION, d'une surface finale de 950 m SV, est situé Centre commercial Grand Axe et

Hyper U, chemin de la Madeleine à Clermont l'Hérault (34). Ce projet par lequel un permis de construire (n° PC 034 079 24 C0058) a été déposé le 11/12/2024, porté par la S.C.I. ISSARTEL et la S.C.I. C.D.A CLERMONT L'HÉRAULT, a recueilli un avis favorable.