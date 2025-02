OCCITANIE - Horizom souhaite créer une filière locale du bambou en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine

Horizom, entreprise française spécialisée dans la culture du bambou, affirme des ambitions fortes pour 2025. Déterminée à inscrire le bambou parmi les solutions concrètes pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux qu’implique la stratégie nationale bas-carbone, l’entreprise vise la plantation de 500 hectares supplémentaires d’ici la fin de l’année, dont 200 en partenariat avec des agriculteurs d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine.

Horizom développe la culture du bambou en France selon les principes de l’agroécologie depuis 2022. Son objectif est triple :

produire de la matière végétale chimiquement proche du bois à destination des industriels cherchant à réduire leurs émissions ;

séquestrer rapidement du carbone ;

apporter aux agriculteurs une solution de diversification rentable, pérenne et résiliente.

À fin 2024, l'entreprise et ses partenaires ont planté 165 hectares de bambou en France. Elle souhaite notamment compléter ses plantations dans le grand quart Sud-Ouest (Landes, Gers, Dordogne) à travers 20 nouveaux partenariats avec des agriculteurs de la région afin d'y cultiver 200 ha.

Christophe Downey, cofondateur et CEO d’Horizom explique : “Notre approche consiste à multiplier les projets de plantations dans une même région pour pouvoir commercialiser la biomasse à proximité de son lieu de production. En développant des surfaces conséquentes, nous serons plus à même de répondre à la demande des industriels du secteur bois, qui attendent des volumes significatifs de matière première pour engager des contrats de rachat. En effet, la biomasse est aujourd’hui principalement fournie par la forêt. Cependant, déjà soumise à une forte pression, son approvisionnement pourrait satisfaire seulement la moitié de la demande prévue pour 2050. Le circuit court nous permettra aussi, dans un souci d’impact environnemental limité, d’optimiser la logistique et le transport liés à nos activités."

En effet, très similaire aux plaquettes forestières, le broyat de bambou est une ressource complémentaire au bois pour la fabrication d’isolants et de panneaux.

Dimitri Guyot, cofondateur et directeur technique d’Horizom, complète : “Fort de ses grandes capacités de séquestration de CO2, de restauration des sols et de préservation de la biodiversité, le bambou doit s'imposer comme un véritable allié naturel face au dérèglement climatique et pour contribuer à la stratégie nationale bas-carbone. Par exemple, les hectares que nous avons déjà plantés capteront jusqu’à 165 000 tonnes d’équivalent CO2 en 30 ans.”