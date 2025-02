CASTELNAU LE LEZ - Covid long : Castelnau-le-Lez au cœur des enjeux de santé publique

Vendredi 31 janvier, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, lui-même cardiologue, était en visite à la Clinique du Parc, à Castelnau-le-Lez, pour échanger avec les professionnels de santé et les patients sur la prise en charge du Covid long. Cette pathologie, encore insuffisamment reconnue, impacte profondément la vie quotidienne de nombreux Français et nécessite des solutions médicales adaptées et innovantes.

Le premier adjoint Gérard Sigaud représentait ce jour le Maire de Castelnau-le-Lez, Frédéric Lafforgue, à la Clinique du Parc, pour la venue du Ministre de la Santé et de l'accès aux soins Yannick Neuder, en présence de François-Xavier Lauch, Préfet de l’Hérault, Didier Jaffre, Directeur Général de l’ARS Occitanie, et Jean-Pierre Grand, Sénateur de l’Hérault.

Une ville qui protège, qui innove et qui agit pour le bien-être de ses habitants

Castelnau-le-Lez a toujours été à l’avant-garde des enjeux de santé : la commune représente un territoire attractif pour les praticiens, dispose d’un accès facilité aux soins et offre un soutien constant aux professionnels de santé qui s’engagent pour le bien-être des citoyens.

La santé, un défi collectif qui ne peut être laissé au hasard

Les collectivités jouent un rôle clé pour garantir un système de soins de proximité et de qualité. À Castelnau-le-Lez, le choix qui est fait est celui de l’action : soutenir le développement des établissements de santé, accompagner les patients et investir dans l’innovation médicale pour répondre aux défis de demain.

Un établissement de pointe

"Disposer d’un établissement de pointe comme la Clinique du Parc est un atout majeur pour notre territoire. Son expertise et son engagement permettent d’améliorer le suivi des patients et de favoriser une meilleure compréhension du Covid long, faisant de Castelnau-le-Lez un pôle de référence en matière d’innovation médicale" estime Frédéric LAFFORGUE, Maire de Castelnau-le-Lez.

Le saviez-vous ?