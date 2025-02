Montpellier - Troisième donation au fonds d'archives Yves Navarre

Le 31 janvier 2025, l’association Les Amis d’Yves Navarre a officialisé une nouvelle donation à la médiathèque centrale de Montpellier : plus de 330 documents consacrés au Prix Goncourt 1980. Le fonds Yves Navarre de Montpellier devient ainsi le plus riche au monde en correspondances. Fleuron de la donation 2025, 84 lettres, notes et cartes postales de l’auteur adressées à l’universitaire Henri Baudin.

Le fonds littéraire Yves Navarre de Montpellier s’est s’enrichi d’une troisième donation depuis sa création en 2017. Vendredi 31 janvier dernier à 11h, à la médiathèque Émile Zola, la cérémonie officielle, privée, a rassemblé une dizaine de membres des Amis d’Yves Navarre dont les principales donatrices, Juliette Cholat et Hélène Crispi Baudin, filles de l’universitaire Henri Baudin avec qui Yves Navarre entretint une passionnante correspondance durant 25 ans. David-Jonathan Benrubi, directeur du réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole et Didier Travier, conservateur du département du patrimoine écrit et graphique, avaient associé leurs équipes à ce moment fort.

Fonds Yves Navarre : la correspondance à l’honneur

Désormais riche de plus de 2680 documents, les archives montpelliéraines se distinguent des deux autres fonds existants – à BAnQ (Montréal) et à la Penn State University (Pennsylvanie) – par la prédominance des correspondances : ces dernières représentent près de 64% du fonds. Les documents versés le 31 janvier 2025 comportent ainsi 206 lettres et 51 cartes postales. À la correspondance Baudin s’ajoutent des échanges de l’auteur avec deux traductrices de son œuvre – allemande et italienne – et plusieurs membres des Amis d’Yves Navarre. La donation 2025 comprend aussi des revues, des ouvrages dédicacés, des traductions, des manuscrits et l’un des stylos-plumes Montblanc fétiches de l’auteur, qui rejoint ainsi une machine à écrire donnée en 2019.

D’août 1970 à janvier 1994, Yves Navarre et Henri Baudin entretinrent une correspondance régulière. L’écrivain avait fait la connaissance d’Henri Baudin (1926-2013) durant son adolescence, l’homme ayant été engagé par René Navarre, père de l’auteur, comme répétiteur auprès des frères aînés. Henri Baudin devint ensuite maître de littérature française à l’Université de Grenoble III et critique littéraire. Les 84 lettres, cartes postales et notes de Navarre versées aux archives de Montpellier témoignent de l’amitié durable qui exista entre les deux hommes et apportent un éclairage exceptionnel sur l’activité littéraire d’Yves Navarre.

Une vitrine Yves Navarre visible en février à la médiathèque centrale Émile Zola

Le département du patrimoine écrit et graphique du réseau des médiathèques de la métropole de Montpellier consacre une vaste vitrine à la donation Yves Navarre dans le hall d’accueil de la médiathèque centrale Émile Zola. Inaugurée le 31 janvier, elle sera visible durant tout le mois de février. Le grand public pourra y découvrir une sélection de documents du fonds d’archives, dont un extrait de la correspondance Baudin et un stylo-plume de l’écrivain rapporté par Sylvie Lannegrand, la présidente des Amis d'Yves Navarre.

M. Benrubi et M. Travier ont remercié l’association des Amis d’Yves Navarre pour son précieux travail de collecte d’archives. Ils ont annoncé des modifications à venir sur la nomenclature du fonds Yves Navarre afin d’en assurer la promotion auprès des chercheurs et des chercheuses en France et à l’international.

