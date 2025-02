Aigues Mortes - Terre de Camargue donne la parole aux entreprises locales

Afin de mieux identifier les attentes des entreprises du territoire, la Communauté de communes Terre de Camargue, au travers de son service Développement économique, lance une enquête en ligne.

À partir du 3 février et jusqu’au 30 avril 2025, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales… installées à Aigues-Mortes, au Grau du Roi et à Saint-Laurent d’Aigouze, tous les dirigeants quels que soient le secteur d’activité et la taille de leur entreprise, sont invités à s’exprimer.

Mieux connaître les besoins des entreprises

Terre de Camargue souhaite se rapprocher des entrepreneurs de son territoire et créer du lien entre les différents acteurs économiques L’objectif est de connaître les préoccupations et mieux prendre en compte les besoins des chefs d’entreprises. Les réponses recueillies permettront ainsi d’envisager des actions et des services répondant à leurs attentes.

Répondre au questionnaire

L’enquête propose 2 options :

La première permet d'exprimer directement ses besoins et se remplit en moins de 2 minutes.

La seconde prend une dizaine de minutes et permet d'aller davantage dans le détail, en cochant des propositions.

Le questionnaire est disponible via le lien : urlr.me/mEDTPR

Plus d’infos auprès de Karine Diaz-Turquay : 06 30 52 44 12 ou k.diaz-turquay@terredecamargue.fr