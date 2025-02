Montauban - Les élèves du Conservatoire sur la scène d'Eurythmie pour le concert d'hiver

Les élèves du Conservatoire sur la scène d’Eurythmie pour le concert d’hiver

Arrangements dynamiques et entraînants, tel est le programme annoncé par le grand concert d’hiver des élèves du Conservatoire. Rendez-vous est donné samedi 8 février, salle Eurythmie, à Montauban.

À Montauban, les jeunes musiciens seront à l’honneur, samedi 8 février, à 19h, à Eurythmie, avec un programme festif et rythmé sous le signe des musiques de danse.

Le Conservatoire du Grand Montauban poursuit son engagement en faveur de la formation et de la valorisation des musiciens en proposant plusieurs concerts tout au long de l’année à Eurythmie. Ces événements offrent aux élèves une expérience de la scène dans des conditions professionnelles, et permettent au public de découvrir la richesse et la diversité des formations du conservatoire.

Entre musiques latines et rock !

Le concert d’hiver fera cette année entendre aux spectateurs des rythmes folkloriques, des musiques latines et rock. Saxophones, flûtes traversières, orchestres et ateliers de musiques actuelles feront résonner des arrangements dynamiques et entraînants.

L’ensemble de saxophones dirigé par Hugo Schmitt revisitera des incontournables comme « Oye como va » de Tito Puente et « La Panthère rose » d’Henri Mancini.

L’ensemble de flûtes traversières, sous la direction de Fabienne Azéma et Bénédicte Roussel, interprétera des œuvres allant de danses de Rameau à la célèbre « Cumparsita ». L’harmonie cadets dirigée par Jérôme Lézian entraînera le public avec des morceaux aux influences klezmer et rock. L’orchestre Concertino & Divertimento dirigé par Nissim Arditti, associé au département Musiques actuelles amplifiées mené par Grégory Lefèvre, revisiteront les classiques des Beatles, Amy Winehouse et Aretha Franklin. L’atelier salsa de Bertrand Lavaud-Bach clôturera la soirée avec des morceaux cubains.

Plus d’informations

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Renseignements au 05 63 22 12 67 - conservatoire@ville-montauban.fr