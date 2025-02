FRANCE - ASAC-FAPES Maintient la Stabilité de ses Rendements pour 2024 : Une Promesse Tenue par Spirica

ASAC-FAPES Maintient la Stabilité de ses Rendements pour 2024 : Une Promesse Tenue par Spirica

Dans un contexte économique incertain, ASAC-FAPES a récemment annoncé le taux de participation pour 2024 de ses contrats d’assurance, une nouvelle qui rassure ses adhérents. Les fonds assurés par Spirica, notamment le fonds en euros « PER Nouvelle Génération » et les fonds « Nouvelle Génération » et « Objectif Climat », affichent un taux stable de 3,13 % nets pour le Plan d’Épargne Retraite ASAC PER, identique à celui de l’année précédente.

Pour les contrats d’assurance vie ASAC Neo Vie, le taux reste également à 3,13 % nets pour le fonds en euros Nouvelle Génération, tandis que le fonds Objectif Climat, lancé en avril 2024, propose un rendement attractif de 3,31 % nets. Ce dernier, dédié à la lutte contre le réchauffement climatique, permet aux adhérents de coupler performance et responsabilité environnementale.

Eric Müller-Borle, Président de l’ASAC-FAPES, souligne l’importance de ces résultats : « Les taux de rendement des fonds Spirica tiennent leur promesse en offrant, à nos adhérents, des rendements similaires à ceux de 2023. En investissant dans le Fonds Objectif Climat, nos adhérents ont la possibilité de mesurer l’impact concret de leurs investissements. »

Ces annonces interviennent après deux années de croissance des rendements des fonds en euros, malgré une inflation persistante et une hausse des taux d'intérêt. ASAC-FAPES, qui regroupe plus de 100 000 adhérents avec un encours de plus de 4,5 milliards d'euros, continue d'œuvrer pour offrir des solutions de protection financière adaptées.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, rappelle l'organisme, soulignant l'importance d'une évaluation rigoureuse des risques avant tout investissement.

Pour plus d'informations sur la durabilité des contrats, ASAC-FAPES invite à consulter le site de Spirica.