Saint-Jean-de-Védas - Intervention éclair des pompiers de l'Hérault pour un feu de friteuse dans une église

Intervention éclair des pompiers de l’Hérault pour un feu de friteuse dans une église

Saint-Jean-de-Védas évite le pire grâce à une évacuation rapide

Saint-Jean-de-Védas (34),Dimanche 2 Février . Les sapeurs-pompiers de l’Hérault ont maîtrisé, ce un incendie né d’une friteuse dans la cuisine de l’Institut Théologique Missionnaire, au 110 de la rue Fleming.



Près de 150 à 200 personnes onty été évacuées en amont par les responsables des lieux, ont échappé à un scénario critique.

Déroulé de l’intervention

Alertés en urgence, les pompiers ont éteint les flammes avec un extincteur à CO2, avant de refroidir le conduit d’extraction à l’aide d’une lance à eau et de désenfumer les locaux. Cinq personnes, légèrement intoxiquées par les fumées, ont été prises en charge sur place par le médecin des sapeurs-pompiers et n’ont pas nécessité d’hospitalisation.

Moyens déployés

Près de 20 sapeurs-pompiers et plusieurs véhicules du SDIS 34 ont été mobilisés pour cette intervention rapide et coordonnée. La réactivité des équipes et l’évacuation préventive ont permis d’éviter tout drame .

Cet incident rappelle l’importance de la vigilance dans les cuisines collectives, notamment sur l’entretien des équipements. La structure, lieu de culte et de formation, a pu rouvrir ses portes après vérifications.

Image d'illustration