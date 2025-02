Pyrénées-Orientales - LFI à Estagel : Une perspective majoritaire pour accéder à la révolution citoyenne

C’est à Estagel que Francis Daspe inaugurait jeudi 30 janvier le cycle de réunions publiques lancé par La France Insoumise portant sur le thème « Les blocs électoraux : stratégies d’élargissements et perspectives majoritaires ». L’orateur indiquait en préalable l’intérêt à approfondir ces questions de stratégie politique, et ce d’autant plus que les .dernières élections ont confirmé la division du corps électoral en trois blocs antagonistes (bloc central ou bourgeois, bloc nationaliste d'extrême droite, bloc populaire de gauche). « Cette situation rend effectivement difficile la constitution de toute majorité stable à l’Assemblée nationale », précisait-il.

La censure de (l’ancien) gouvernement Barnier et la fragilité du (nouveau) gouvernement Bayrou, ce dernier sans doute promis d’ici peu à un nouveau vote de censure, le montrent indiscutablement. Pour sortir du blocage occasionné par l’équilibre plus ou moins net de ces trois blocs bien identifiés, il est indispensable de procéder à un élargissement de son socle initial. « C’est seulement à cette condition que l’on peut espérer se rapprocher d’une perspective majoritaire ». Diverses propositions sont exprimées, tant de la part de Francis Daspe que des interventions émanant de la salle particulièrement participative pour l’occasion.

L’opération passe notamment par une intensification de la présence militante sur le terrain au quotidien. « Il est vraiment apprécié que La France Insoumise parvienne à être constamment sur le terrain, pas uniquement quelques semaines avant les élections, mais aussi hors des temps électoraux ». Le nécessaire enracinement local doit articuler mobilisation lors des élections et contribution aux luttes. Il s’agit en définitive de susciter dans un même élan une implication populaire et l’espoir de changer le quotidien du plus grand nombre. « C’est ce que nous appelons révolution citoyenne, qui ne peut exister qu’avec une perspective majoritaire s’adossant à un programme de transformations radicales », concluait Francis Daspe.